أخبار الفن ليلا ..رد ناري من إليسا على متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي.. حلا شيحة: الحجاب مش هو الأساس.. محمد رمضان يصدم جمهوره

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين عددا من الأحداث الفنية الهامة .. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...
محتل ووقح .. رد ناري من إليسا على متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي
ردت الفنانة اللبنانية إليسا بشكل قوى على ملاحقة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لها على تويتر.
حلا شيحة: الحجاب مش هو الأساس بدليل إنه ماتذكرش في أول القرآن.. فيديو
أكدت الفنانة حلا شيحة، أن خلعها للحجاب ليس له علاقة بإيمانها، وإن الحجاب ليس هو الأساس، وليس هو المقياس الذي يدل على تدين الشخص.
الطحال ده ملهوش لازمة.. سمية الخشاب تفجر مفاجأة بشأن أسرة طليقها أحمد سعد.. فيديو
كشفت الفنانة سمية الخشاب أن أسرة طليقها المطرب أحمد سعد، لم تتدخل لإنهاء الأزمة التي بينهما حتى قبل طلاقهما.
الثقة خلتني أمضي وأنا مش مخون.. تصريح مثير لـ محمد شرنوبي بعد وقفه عن الغناء
تفاجأ الفنان محمد الشرنوبي، بقرار وقفه عن الغناء أثناء إجرائه البروفات النهائية لحفله المقرر إحياؤه في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28.
هند صبري: تتويج فيلم نورا تحلم بـ التانيت الذهبي إحساس لا يوصف
عبّرت الفنانة هند صبري، عن سعادتها البالغة بفوز فيلم نورا تحلم من مهرجان أيام قرطاج، و تتويجها كأفضل ممثلة للمرة الثانية بعد تتويجها باللقب من قبّل مهرجان الجونة.
محمد رمضان يصدم الجمهور ويتعرض للهجوم.. تفاصيل
نشر الفنان محمد رمضان، صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "وانا رايح المدرسة زمان وقت الثانوية العامة كنت بقف نفس الوقفة مستني انط في الاتوبيس وهو بيجري لكن كنت مبسوط وبضحك من كل قلبي وانهاردة واقف مستني الرولز رويس لكن مهموم ومش بضحك زي زمان".
احمد فلوكس يرد على حملة السخرية الممنهجة من دوره فى الممر
رد الفنان أحمد فلوكس، على الهجوم الذي يتعرض له حاليا وصفه "أفورة" من الفنان على إثر مشاركته فيلم "الممر".
محتل ووقح .. رد ناري من إليسا على متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي
ردت الفنانة اللبنانية إليسا بشكل قوى على ملاحقة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لها على تويتر.
حلا شيحة: الحجاب مش هو الأساس بدليل إنه ماتذكرش في أول القرآن.. فيديو
أكدت الفنانة حلا شيحة، أن خلعها للحجاب ليس له علاقة بإيمانها، وإن الحجاب ليس هو الأساس، وليس هو المقياس الذي يدل على تدين الشخص.
الطحال ده ملهوش لازمة.. سمية الخشاب تفجر مفاجأة بشأن أسرة طليقها أحمد سعد.. فيديو
كشفت الفنانة سمية الخشاب أن أسرة طليقها المطرب أحمد سعد، لم تتدخل لإنهاء الأزمة التي بينهما حتى قبل طلاقهما.
الثقة خلتني أمضي وأنا مش مخون.. تصريح مثير لـ محمد شرنوبي بعد وقفه عن الغناء
تفاجأ الفنان محمد الشرنوبي، بقرار وقفه عن الغناء أثناء إجرائه البروفات النهائية لحفله المقرر إحياؤه في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28.
هند صبري: تتويج فيلم نورا تحلم بـ التانيت الذهبي إحساس لا يوصف
عبّرت الفنانة هند صبري، عن سعادتها البالغة بفوز فيلم نورا تحلم من مهرجان أيام قرطاج، و تتويجها كأفضل ممثلة للمرة الثانية بعد تتويجها باللقب من قبّل مهرجان الجونة.
محمد رمضان يصدم الجمهور ويتعرض للهجوم.. تفاصيل
نشر الفنان محمد رمضان، صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "وانا رايح المدرسة زمان وقت الثانوية العامة كنت بقف نفس الوقفة مستني انط في الاتوبيس وهو بيجري لكن كنت مبسوط وبضحك من كل قلبي وانهاردة واقف مستني الرولز رويس لكن مهموم ومش بضحك زي زمان".
احمد فلوكس يرد على حملة السخرية الممنهجة من دوره فى الممر
رد الفنان أحمد فلوكس، على الهجوم الذي يتعرض له حاليا وصفه "أفورة" من الفنان على إثر مشاركته فيلم "الممر".