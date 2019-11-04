Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مدفعيات ميليشيا تركية تقصف قوات أمريكية في سوريا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:54 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
كشفت مصادر روسية عن تعرض القوات الأمريكية المتمركزة في شمال شرقي سوريا لهجوم بالمدفعية من قبل ميليشيات موالية لتركيا في سوريا.

وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أرسل قوات إلى شمال شرق سوريا، بالقرب من حقول النفط في هذه المنطقة، وذلك في اعقاب الاتفاق التركي الأمريكي.

ووقع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ووزير الخارجية الأمريكي، على اتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أجل وقف العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا.

ودخلت قوات أمريكية، إلى سوريا بالقرب من الحدود التركية، واستقرت قرب حقول النفط الموجودة في المنطقة، ترافقها قوات سوريا الديمقراطية.

وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن في وقت سابق، أن عددًا محدودًا من القوات الأمريكية ستبقى في سوريا، لتأمين حقول النفط الموجودة في شمال وشرق هذا البلد من تنظيم داعش.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رد حاسم من الأكراد على القصف العشوائي للمدفعية والطائرات التركية على شمال سوريا

قوات كردية تصد محاولات تركية للتوغل شمال سوريا

للمرة الأولى.. ترامب وقائد قوات سوريا الديمقراطية يبحثان وقف الغزو التركي

أحدث حصيلة للغزو التركي على سوريا..قتلى بالمئات

أمريكا تهدد تركيا بعقوبات مدمرة حال استمرار غزو سوريا

قسد: تركيا تستخدم أسلحة غير تقليدية في شمال سوريا

ترشيحاتنا

احذر.. خطأ شائع في صلاة الفجر جماعة يبطل صلاة المأموم ويغفله الكثيرون

انهيار تحالف الشيطان.. فضائية تركية ترصد الانتهاكات في حق العمالة الأجنبية بقطر.. فيديو

تبرعت بفص كبد.. هدى تناشد وزارة الصحة استكمال علاج والدها

مش هتصدقي.. اقضي على كابوس الكرش بكوبين من هذا المشروب

القاهرة وصلت 20 .. تعرف على حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

بسبب الجزيرة.. صحيفة موالية لأردوغان تهدد بالانضمام إلى الدول المقاطعة لقطر

Advertisements

صدمة جديدة لمحمود كهربا.. تفاصيل

أخبار الرياضة ليلا.. صدمة جديدة للزمالك بسبب نادي القرن .. رسالة نارية من نجم الأهلي لـ مرتضى منصور

الطحال ده ملهوش لازمة.. سمية الخشاب تفجر مفاجأة بشأن أسرة طليقها أحمد سعد.. فيديو

إطلالة مثيرة لـ أليساندرا أمبروسيو من فيديو جديد مع محمد صلاح

بعد الحكم بحبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب تخطف الأنظار بالأحمر الناري.. صور

أهم الأخبار ..سمية الخشاب تفجر مفاجأة بشأن أسرة أحمد سعد.. جنش يبكي على الهواء..ترامب يطلب هوية مسرب مكالمته مع رئيس أوكرانيا

عبر تطبيق سناب شات.. أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب بصحبة صديقتها

كارثة للكرة الأفريقية .. تصريحات صادمة لـ مصطفى مراد فهمي عن مونديال الأندية

محمود طاهر لرئاسة الجبلاية.. السكرتير العام السابق للكاف يكشف كواليس اختيار مدرب المنتخب

شاهد.. أغلى فستان زفاف 2020 مرصع بالذهب

احذر.. خطأ شائع في صلاة الفجر جماعة يبطل صلاة المأموم ويغفله الكثيرون

احذفوه حالا .. تطبيق يدمر الهاتف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الحكم بحبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب تخطف الأنظار بالأحمر الناري.. صور

عبر تطبيق سناب شات.. أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب بصحبة صديقتها

إطلالة مثيرة لـ أليساندرا أمبروسيو من فيديو جديد مع محمد صلاح