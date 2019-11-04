مدفعيات ميليشيا تركية تقصف قوات أمريكية في سوريا

كشفت مصادر روسية عن تعرض القوات الأمريكية المتمركزة في شمال شرقي سوريا لهجوم بالمدفعية من قبل ميليشيات موالية لتركيا في سوريا.



وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أرسل قوات إلى شمال شرق سوريا، بالقرب من حقول النفط في هذه المنطقة، وذلك في اعقاب الاتفاق التركي الأمريكي.



ووقع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ووزير الخارجية الأمريكي، على اتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أجل وقف العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا.



ودخلت قوات أمريكية، إلى سوريا بالقرب من الحدود التركية، واستقرت قرب حقول النفط الموجودة في المنطقة، ترافقها قوات سوريا الديمقراطية.



وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن في وقت سابق، أن عددًا محدودًا من القوات الأمريكية ستبقى في سوريا، لتأمين حقول النفط الموجودة في شمال وشرق هذا البلد من تنظيم داعش.

