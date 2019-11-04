بـ توب أسود.. مي سليم تشعل إنستجرام بجمالها













نشرت الفنانة مي سليم صورا لها عبر قصتها على صفحتها الرسمية إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة شتوية، وهو ما دفع متابعيها للتعليق على صورتها والتعبير عن حبهم الشديد لها.وظهرت مي سليم جاكت بيج ، على بادي باللون الأسود، وهو ما أبرز من رشاقتها، فيما تركت شعرها منسدل على الأكتاف ، واضعة على رأسها آيس كاب باللون الاخضر فى بيج ، ليبرز من أنوثتها.واختارت مي سليم بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الاحمر كأحمر شفاه، وهو ما أبرز من رقة ونعومة ملامحها.فيما لم تتكلف مي سليم في ارتداء الإكسسورات، حيث إنها اكتفت بارتداء قلادة باللون الذهبي حول عنقها ،ورتدت مى قراط فى أذنيها مع وضع اللون الأحمر كطلاء أظافر.وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..