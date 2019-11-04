محمد خضير يكشف عن ثمار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال محمد خضير، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: إن تصريح صندوق النقد الدولي بأن مصر ستصبح واحدة من الدول الدافعة لنمو الاقتصاد العالمي بحلول عام 2024 يعد بمثابة شهادة إيجابية لتطور الاقتصاد المصري خلال آخر 6 سنوات، مشيرا إلى أن رؤية مصر 2030 تتصدى لجميع المشكلات التي تواجه الدولة في مجال الصحة والتعليم وجميع المجالات.





وأضاف "خضير"، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العائد المباشر على المواطن من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وإيجابية جميع المؤشرات يتمثل في عدة محاوزر منها على سبيل المثال علاج فيروس سي بشكل نهائي من خلال حملة "100 مليون صحة" التي أطلقها الرئيس السيسي حفاظا على صحة المصريين، وأيضا تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الذي قام بدوره بتوفير حماية للطبقات الأكثر احتياجا في الدولة وأيضا المجمعات الاستهلاكية التي تستطيع من خلالها الحصول على المنتجات بسعر أقل، مشيرا إلى أن الدولة تدخلت مؤخرا بشكل مباشر في تخفيض أسعار السلع والسيطرة على ارتفاعها وتوفيرها بشكل كبير في جميع المحافظات وهذا يعد إنجازا كبيرا يحسب للقيادة السياسية.





وأوضح أن هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد أن الاقتصاد المصري نجح في برنامج الإصلاح الاقتصادي وأصبح على مسار صحيح وجيد، ومن ضمن هذه المؤشرات مؤشر معدلات النمو ومؤشر الميزان التجاري ومؤشر التضخم ومؤشر احتياطي الدولة من النقد الأجنبي.