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أخبار العالم

محاولات للإطاحة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:40 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت وزيرة العدل الأوكرانية السابقة، يلينا لوكاش عن وجود محاولات للإطاحة بالرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وبحسب "سبوتنيك"، قالت لوكاش إن الوضع يتزعزع في أوكرانيا ليس فقط بسبب انسحاب القوات في دونباس، ولكن بسبب الرغبة في الإطاحة بالرئيس زيلينسكي.

وأضافت لوكاش أن الصراخ والإجراءات ضد فصل القوات المسلحة الأوكرانية والقوات الشعبية في مدينتي زولوتوي وبيتروفسك مستمرة، لأن القوى السياسية مهتمة بذلك، الذين يريدون حرمان زيلينسكي من السلطة.

وتابعت:"يحاولون الإطاحة بزيلينكسي. والسبب جميل جدا- الاستسلام. الأن سيتم زعزعة وتأجيج الوضع. وفي الوقت نفسه لا يوجد لدى الرئيس مسؤولو أمن. أفاكوف- (أرسيني أفاكوف- وزير الداخلية الأوكراني) هل هو رجل زيلينسكي؟".

وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من تغيير السلطة، لم تحدث تغييرات تذكر، حيث لم يتحسن الوضع الاجتماعي وتفاقم الوضع الاقتصادي، وتطور السياسي إلى سلسلة من الفضائح، وحرية التعبير هي أيضًا موضع تساؤل.

وواصلت أن:"الأمر أصبح أسهل نسبيًا على أي حال: فالناس لا يطردون بشكل مكثف من الكنائس، ولا يقسمونهم إلى أصدقاء وغرباء".

وأوضحت الوكالة أنه في أكتوبر الماضي، وافقت مجموعة اتصال في مينسك على إعادة نشر القوات في دونباس في 7 أكتوبر، لكن العملية تعطلت بسبب أعمال المتطرفين.

بدأ انسحاب الجيش والأسلحة في زولوتوي (مقاطعة لوجانسك) فقط في 29 أكتوبر بعد زيارة زيلينسكي لخط التماس، وأجرى محادثات مع القوميين. بعد 7-10 أيام، من المتوقع أن يتم فصل القوات في بتروفسك.
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