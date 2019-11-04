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توك شو

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم 4 - 11 -2019.. فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:39 ص
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
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قسم التوك شو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم، الاثنين، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم واسعار العملات الأجنبية، على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 4 - 11 -2019 بيع 16.20 جنيه، وشراء 16.10 جنيه.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو، اليوم الاثنين 4- 11 -2019 بيع 18.08 جنيه، وشراء 17.90 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 4 -11 -2019 بيع 20.97 جنيه، وشراء 20.73 جنيه.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي، اليوم الاثنين 4- 11 -2019 بيع 53.38 جنيه، للشراء 52.79 جنيه.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي، اليوم الاثنين 4- 11 -2019 بيع 4.31 جنيه، وشراء 4.28 جنيه.
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