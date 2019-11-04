مشروع قانون يلزم الحكومة بسداد فوائد تأخير للمواطنين على مستحقاتهم المالية

أعلن طارق حسانين عضو مجلس النواب ونائب إمبابة وعضو اللجنة الاقتصادية أنه أعد مشروع قانون يلزم الحكومة بدفع فوائد تأخير للمواطنين على مستحقاتهم لدى الجهات الحكومية والمحلية.





وقال طارق حسانين فى بيان صحفى له: إن الحكومة اعترفت من خلال وزير المالية ان هناك ٧٢٧ جهة حكومية لم تنفذ قرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريا حتى الآن رغم مرور ٤ شهور على موعد تنفيذ هذا القرار ومن حق الموظفين الحصول على فوائد تأخير مثلما تفعل بعض الجهات الحكومية مع المواطنين عندما يتاخروا فى سداد مستحقات الحكومة لديهم.



