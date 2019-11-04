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برلمان

مشروع قانون يلزم الحكومة بسداد فوائد تأخير للمواطنين على مستحقاتهم المالية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:55 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أعلن طارق حسانين عضو مجلس النواب ونائب إمبابة وعضو اللجنة الاقتصادية أنه أعد مشروع قانون يلزم الحكومة بدفع فوائد تأخير للمواطنين على مستحقاتهم لدى الجهات الحكومية والمحلية.

وقال طارق حسانين فى بيان صحفى له: إن الحكومة اعترفت من خلال وزير المالية ان هناك ٧٢٧ جهة حكومية لم تنفذ قرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريا حتى الآن رغم مرور ٤ شهور على موعد تنفيذ هذا القرار ومن حق الموظفين الحصول على فوائد تأخير مثلما تفعل بعض الجهات الحكومية مع المواطنين عندما يتاخروا فى سداد مستحقات الحكومة لديهم.

وأكد طارق حسانين أنه ليس من حق الحكومة التأخير فى دفع مستحقات المواطنين وأيضًا التأخير فى دفع مستحقات أصحاب المعاشات وأن هناك موظفين يحصلون على مستحقاتهم بعد مرور عدة شهور من إحالتهم للمعاش.
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