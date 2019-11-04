لأصحاب الشركات.. البنك العربي الأفريقي يقدم دعما ماليا بمزايا عديدة

يقدم البنك العربي الأفريقي الدولى لعملائه من الشركات تسهيلات مالية تناسب احتياجات كل عميل.





ويدعم البنك عملائه بهياكل تمويلية متميزة والمصممة خصيصا لتناسب احتياجات كل صفقة وكل عميل والتي تتراوح بين التسهيلات قصيرة الأجل والقروض متوسطة وطويلة الأجل.





الشراء الهامشي





يقدم قطاع بنوك الاستثمار وتمويل الشركات بالبنك العربي الإفريقى الدولى، خدمة التمويل الهامشي بضمان الأسهم ذات السيولة والمدرجة في البورصة المصرية.





الإقراض الهامشي يساعد عملاء البنك في تعظيم العائد على استثماراتهم في الأسهم.





تمويل المشروعات





يتمتع قطاع بنوك الاستثمار وتمويل الشركات بالبنك العربى الافريقى الدولى بسجل حافل من الإنجازات في مجال تمويل المشروعات الكبرى لمدد طويلة الأجل. ويقوم فريق العمل بتصميم هياكل القروض الملائمة التي تتطابق مع متطلبات كل مشروع على حدة.





القروض المشتركة





يقوم البنك العربى الافريقى الدولى بترتيب وضمان تغطية القروض المشتركة وذلك من خلال شبكة العلاقات التي يتمتع بها البنك مع باقي البنوك، وسمعته منقطعة النظير في ممارسة دور المرتب الرئيسي، ووكيل القرض، ووكيل الضمان، ومسوق القروض، والمنسق العام.





مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP) والمشروعات المطروحة بنظام BOT



