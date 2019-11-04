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برلمان

وزير الري بالبرلمان: مصر تسعى لتعظيم التعاون مع دول حوض النيل لاستغلال فواقد المياه

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:27 ص
د. محمد عبد العاطى،
د. محمد عبد العاطى، وزى الري فى البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
استعرض الدكتور محمد عبد العاطى، وزى الري، جهود الدولة لبناء العديد من السدود في بعض دول حوض النيل ونقل تجربة مصر في مجال ترشيد وتحلية المياه والتعاون في مجال التدريب.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الشون الإفريقية، موضحا جهود الوزارة لتوفير مصادر مياه بديلة وترشيد استخدام المياه ومنها الاتجاه للزراعة بنظام التنقيط والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحار وخاصة على المدن الساحلية.

كما أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أهمية العمل الجماعي بين دول القارة الإفريقية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مياه الشرب، وضمان إمدادات الصرف الصحي من أجل حياة إنسانية كريمة للشعوب، وذلك إيمانا باستغلال جميع الفرص والموارد المتاحة لتحقيق الاستدامة المائية.

وأضاف، أن مصر تسعى لتعظيم التعاون مع دول حوض النيل للوصول لحلول توافقية تحافظ على مصالح الجميع والعمل على استغلال فواقد المياه، بدلًا من التنازع للحصول على حصص مائية، وبما لا يؤثر على استخدامات مصر وحقوقها المائية التاريخية.

وأكد وزير الري الأهمية المتزايدة لاستغلال موارد المياه الجوفية في إفريقيا وإدارتها بطريقة سليمة.

وتعقيبًا عن الاستفسارات الخاصة بملف سد النهضة، قام الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري بعرض رؤية الوزارة والتحرك المصري من الناحية التقنية لملف سد النهضة، وذلك بناء على طلب من أعضاء اللجنة.

وأعرب طارق رضوان، رئيس اللجنة، عن ثقته في القيادة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لحرصه على عدم وصول الاختلاف في وجهات النظر ما بين الأطراف إلى خصومة يكون الكل خاسر فيها ما لم تتلاق إراداته للوصول إلى حل عادل لتلك القضية دون أن تجور أي منها على الآخر في حق في تنمية أو حق لحياة.

وأكد رضوان أننا من هذا المنبر لمجلسنا الموقر نثق في قيادتنا رؤية واتجاهًا وقرارا لن يحيد عن الإنحياز عن حق مصر الثابت بمواثيق واتفاقيات كمحل اعتبار، والتي إن لم تجد احتراما، فلا ريب أنه الحق الثابت بتاريخ وجغرافيا الزمان والمكان وهو ما نؤكد عليه تأكيدًا لما اتجهت اليه القيادة السياسية.
وزير الري بالبرلمان: مصر تسعى لتعظيم التعاون مع دول حوض النيل لاستغلال فواقد المياه
وزير الري بالبرلمان: مصر تسعى لتعظيم التعاون مع دول حوض النيل لاستغلال فواقد المياه
وزير الري بالبرلمان: مصر تسعى لتعظيم التعاون مع دول حوض النيل لاستغلال فواقد المياه
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