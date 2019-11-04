جد يدفن حفيدته حية بعد لحظات من ولادتها .. شاهد

ألقت الشرطة الهندية القبض على رجل هندي تجرد من الإنسانية، كان على وشك أن يدفن طفلة رضيعة حية.



ووفقا لصحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية باللغة الإنجليزية، فإن الشرطة قد حضرت في اللحظات الأخيرة قبل دفن الطفلة بحيدر آباد في الهند.



ويظهر مقطع فيديو تم التقاطه بهاتف وتداول بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، ضباط الشرطة وهم يقتربون من رجل يحتضن طفلة صغيرة في بطانية، فيما يجاوره رجل آخر يحفر الأرض بيديه.



وعندما اقترب الضابط من الطفلة، خبأ وجهها الرجل الذي يحملها مدعيا أنها توفيت بأحد المستشفيات، ولكن لاحظ الضابط أن الطفلة تتحرك تحت البطانية فاعترف الرجل أنها حية وكان يود دفنها.



واتضح أن الرجل الذي يحمل الطفلة جدها، وكان على علم أن ابنته أنجبت طفلة بالمستشفى لكنه قرر برفقة أحد أقاربه عدم إعادة الطفلة للمنزل ودفنها بادعاء أنها توفيت لأن على حد وصفه يكره إنجاب الفتيات بسبب المصاريف المتزايدة لهن وضرورة دفع مهر ليتزوجن.



وتم القبض على الجد وأحد أقارب الطفلة، وتخضع الطفلة للعلاج في المستشفى، وكانت قد اتجهت الشرطة لمكان دفن الطفلة بعدما أبلغ سائق سيارة أجرة عن ملاحظته لتصرفات رجلين غريبة، وأبلغ عنهما الشرطة بأن أحدهما يحمل حقيبة ثقيلة والآخر يحمل طفلة رضيعة.



وتأتي هذه القضية بعد أسبوعين فقط من العثور على طفلة هندية حديثة الولادة على قيد الحياة في وعاء طيني، ظلت به لمدة يومين.



ويذكر أنه لا تزال تعاني الهند من قتل الأطفال خاصة الفتيات منهن، لأنهم يعتبرون أنهن عبئا ماليا بسبب المهر الذي يدفعونه عند الزواج.



