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تعليم

جامعة القاهرة تعلن الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين في الانتخابات الطلابية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:18 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
أعلنت جامعة القاهرة، أمس الأحد الموافق 3 نوفمبر، الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين للانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2020/2019 بالكليات، وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا بسحب استمارات التقدم 1438 طالبا وطالبة بكليات الجامعة المختلفة.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أنه وفقًا للخريطة المقررة، سيتم تلقي الطعون وفحصها اليوم الإثنين 4 نوفمبر، على أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء 5 نوفمبر، لتبدأ بعدها الدعاية الإنتخابية يوم الأربعاء 6 نوفمبر.

وأكد الدكتور الخشت، استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب في الأماكن المخصصة للاقتراع، أثناء العملية الانتخابية بما يحافظ على الشفافية وحرية الرأي والتعبير، ويساهم في إنجاح هذه التجربة السنوية الثرية، والتي تضع الطالب على طريق الديموقراطية والمشاركة الفعالة في المجتمع.

وشدد رئيس الجامعة، على عدم استخدام الدعاية السياسية أو الدينية، مؤكدًا أن الدعاية تكون شخصية للطالب فيما أنجزه من أنشطة أو خدمات للطلاب مع الالتزام بالقواعد المنصوص عليها، وتقاليد الحرم الجامعي، مع عدم تعارض ذلك مع سير العملية التعليمية.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الأولى من انتخابات الطلاب وفرز الأصوات وإعلان النتائج يوم الخميس 7 نوفمبر، والإعادة يوم الإثنين 11 نوفمبر بالكليات، وتجرى بعدها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، وفى اليوم التالى تُجرى انتخابات رئيس الإتحاد ومساعده على مستوى الكليات، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الإتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر.
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