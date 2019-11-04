أبرزهم مروان خوري ومي فاروق ونادية مصطفى.. لغة الطرب تجمع العرب في مهرجان الموسيقى

تظل الموسيقى لغة واحدة للتواصل بين البشر ورغم تعدد لهجات أبناء الوطن العربى، اتفق الجميع على اعتبار تراث الطرب أحد علامات الحضارة المتفردة فى عناصرها ومقوماتها.



وجاء مهرجان الموسيقى العربية كوسيلة للثقافة المصرية للتلاقى والتواصل بين شعوب الأمة وإعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان، ففى الأمسية الثالثة من دورته الـ ٢٨ احتضن مسرح الأوبرا الكبير فاصلا للنجم اللبنانى مروان خورى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، حيث قدم تحية لمصر وشعبها فى أول اغنياته مساء الفل يا بهية تلاها بمزيج من المؤلفات التراثية وأعماله الخاصة كان منها طاير يا هوا، كل القصايد، خايف أقول اللي في قلبي، أكبر أناني، سلم لي عليه، كما وجه التحية لروح الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي قبل أن يقدم أغنية بنلف في دواير، وبتهون، ميتى أشوفك، يا غايب عن عيني، وعزف على الة البيانو منفردا تتر مسلسل لو من كلماته والحانه، ثم قدم بعدها أغنية لو فى واطلع في هيك، واختتم الحفل بـ مغرم.



وقبله اعتلت نجمة الأوبرا مى فاروق منصة الطرب وأبدعت في أداء مختارات من أعمال زمن الفن الجميل كان منها في يوم وليلة، بقى عايز تنساني، أهواك، وحياتك يا حبيبي، بكرة تعرف، ليلي ونهاري ومن اغانيها الخاصة يا شمس يا منورة ويا ملك، بالإضافة الى لو على قلبي لـ فضل شاكر.



وبأسلوبه المميز وبراعته الفائقة غرد الاردنى وحيد ممدوح على آلة الجيتار لحنى الحلو حياتى وحبيتك بالصيف حتى كادت الأوتار تنطق كلمات الأغنيتين.



وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية قدمت الفرقة السلطانية العمانية للموسيقى والفنون الشعبية مجموعة من مؤلفات أعمال تراث الطرب العربي.



وفى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" أحيا المغربي فؤاد زبادي فاصلًا غنائيًا بمصاحبة فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوي وسبقه فقرتين لكل من عازف الكمان اللبنانى جهاد عقل والمطربة حسناء .



وعلى مسرح أوبرا دمنهور قدمت النجمة نادية مصطفي فاصلا غنائيا بمصاحبة فرقة الموسيقي العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي بعد فاصل غنائي، للمطرب احمد ابراهيم ونجوم الاوبرا حنان عصام، أنغام مصطفى، أحمد صبري ومحيى صلاح.