شاهد| محمد الشرنوبي يرد على الانتقادات لدوره في نصيبي وقسمتك

قال الفنان محمد الشرنوبى، إن اشتراكه فى مسلسل نصيبى وقسمتك الجزء الثالث بحكاية "ما تيجى يا مليجى" جاء بمحض الصدفة ولم يكن مخطط له، لافتًا إلى أنه كان فى جلسة عمل مع المنتج أحمد عبد العاطى للحديث عن عمل فى حدوتة جديدة لعرضها بالمسلسل.



وأضاف محمد الشرنوبى، خلال لقاء خاص ببرنامج ArabWood، المذاع على فضائية "روتانا"، اقترحت عليهم قصة ما تيجى يا مليجى والتى يكون بطلها مصابا بالشلل الدماغى ويحب فتاة، ولكن المنتج كان متخوفا من الدور فى البداية.



وتابع الشرنوبى، المنتج طور الفكرة الخاصة بى واقترح أن يكون الأبطال فردين توأم، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على الملامح النهائية للشخصية يوم جمعة وبدأ التصوير بعدها بـ4 أيام، وعرض فور الانتهاء من تصويره.



وردًا على الانتقادات التى وجهت له عن دوره فى مسلسل "نصيبى وقسمتك"، أكد الشرنوبى، أن الدور كان صعبا جدًا، ولكن هناك بعض الأشخاص لم يتعاملوا من قبل مع شخصية مصابة بالشلل الدماغى ولا يستوعبون طريقة تحرك وتعامل مرضى شلل الدماغى.