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أخبار العالم

وزير إسرائيلي يدعو لاجتياح غزة بريًا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:35 ص
جلعاد أردان
جلعاد أردان
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محمد علي
صرح وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال جلعاد أردان، بتصريحات حول القيام بعملية حربية واسعة ضد غزة، معتبرًا أن القيام بالعملية هو الحل للانتهاء من أزمة غزة.

وقال أردان: "لا حل لغزة إلا من خلال عملية عسكرية واسعة تشمل الدخول البري، ومثل هذه المسألة تتطلب اختيار الوقت المناسب وعنصر المفاجأة".

ولا تعد هذه الدعوة الأولى لاقتحام غزة وتدميرها من المسئولين الإسرائيليين، إذ كثيرًا من صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو باجتياحها.

ومرت على غزة عمليات حربية واسعة ركزت على طلاعات الطيران والاستهداف بالمقاتلات خلال العقد الماضي.
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