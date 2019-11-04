هرب من الفقر في نيجيريا ليموت بردا في فرنسا| تفاصيل محزنة

رجل نيجيري هرب من الفقر في بلاده إلى فرنسا، معتقدا أنه نجا من مصاعب الحياة حتى لو كان يعيش في خيمة بإحدى مدن فرنسا حتى توفي بسبب استنشاقه لدخان سام.



ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، فقد احتجت منظمات الإغاثة وحقوق الإنسان بفرنسا للمعاملة السيئة التي يلقاها المهاجرين واللاجئين الذين ينامون في الشوارع، وذلك بعد وفاة رجل نيجيري يبلغ من العمر 25 عامًا استنشق دخان سام خلال وجوده بخيمته، وكان قد أشعل النيران في صفيحة معدنية للتدفئة وإعداد الطعام.



من جانبها أكدت الشرطة في مدينة با دو كاليه في شمال فرنسا أن الرجل النيجيري مات بالتسمم الناجم عن استنشاقه لدخان سام، في نهاية الأسبوع الماضي، وقالت إنه سيتم إجراء تشريح للجثة.



أثارت وفاة الرجل النيجيري غضب منظمات الإغاثة، بالتزامن مع إصدار رئيس بلدية كاليه الفرنسية مرسوم يهدف إلى منع المهاجرين من التجمع في وسط المدينة، ويعد الرجل ثالث مهاجر أو لاجئ يموت في كاليه هذا العام.



وقال فرانسوا جينوك من منظمة لوبيرج دي: "إن هذه الوفاة رمزية في وقت سعت فيه السلطات المحلية إلى ترحيل المهاجرين والمتطوعين الذين يساعدونهم من وسط المدينة".



ويذكر أن ينام المئات من المهاجرين في الشوارع الفرنسية ولا يستطيعوا استخدام المرافق العامة منذ إغلاق المخيم المؤقت للمهاجرين في كاليه في أكتوبر 2016.