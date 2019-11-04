آميلي .. عاصفة تتسبب في قطع الكهرباء عن 140 ألف منزل بـ فرنسا

تسببت العواصف الشديدة في قطع الكهرباء عن 140 ألف مسكن في فرنسا، وهياج بحري على الشواطئ، وقطع الطرق بين المدن والقرى.



كما تعرض القسم الجنوبي الشرقي من فرنسا لأحوال جوية سيئة وفيضانات مفاجئة.



وهبت العاصفة "آميلي" على مرحلتين على الساحل الأطلسي لفرنسا، في الساعات الأولى من يوم أمس الأحد ثم مجددا بعد فجر اليوم.



وقال معهد الأرصاد الفرنسي إنه تم تسجيل رياح بلغت سرعتها 163 كلم في الساعة على ساحل كاب فيري (جنوب غرب) و146 كلم في الساعة في بيل-ايل (غرب) و139 كلم في الساعة في جزيرة ري.



كما هبت رياح بسرعة 121 كلم في الساعة في مدينة بوردو.



وأضاف المصدر أن العاصفة تتحرك باتجاه الداخل وتضعف ببطء.



وفي الجنوب الغربي حُرم حوالى 140 ألف منزل من خدمات الكهرباء صباح، أمس، الأحد.



وتعطلت الحركة في العديد من محاور الطرق وخصوصا الثانوية بسبب سقوط أشجار، كما ألغيت أو أجلت رحلات عدة بالقطار.



