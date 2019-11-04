وجبة متكاملة وبشكل اقتصادي .. حضري أرزًا بالكبد والجزر

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل أرز بالكبدة والجزر بمذاق لا يقاوم، كما أنها تعتبر وجبة متكاملة وبشكل اقتصادي.
مقادير أرز بالكبدة والجزر :
أرز
كبدة
بصل
فلفل ألوان مرقة سكر كمون بودرة زعفران زبدة زبدة فلفل أسود زيت
طريقة تحضير أرز بالكبدة والجزر :
* يبشر الجزر ويصفى ثم يوضع في طاسة على النار مع قليل من الزبدة و بودرة الزعفران ومكعب مرقة
* في طاسة أخرى يوضع قليل من الزبدة والبصل والكبدة بعد تقطيعها وقليل من السكر والكمون والفلفل الألوان المقطع
* يُسوى الأرز نصف في ماء وملح وزعفران بودرة
* يفرم الجزر بعد أن يطرى في الخلاط لعمل عصير
* يضاف الجزر إلى الكبدة، ثم يصفى الأرز ويضاف إلى الكبدة دون تقليب، يترك على نار هادئة حتى ينضج تمامًا
* في طبق التقديم يقلب الأرز لتصبح الكبدة والجزر على وجه الأرز
مقادير أرز بالكبدة والجزر :
أرز
كبدة
بصل
فلفل ألوان مرقة سكر كمون بودرة زعفران زبدة زبدة فلفل أسود زيت
طريقة تحضير أرز بالكبدة والجزر :
* يبشر الجزر ويصفى ثم يوضع في طاسة على النار مع قليل من الزبدة و بودرة الزعفران ومكعب مرقة
* في طاسة أخرى يوضع قليل من الزبدة والبصل والكبدة بعد تقطيعها وقليل من السكر والكمون والفلفل الألوان المقطع
* يُسوى الأرز نصف في ماء وملح وزعفران بودرة
* يفرم الجزر بعد أن يطرى في الخلاط لعمل عصير
* يضاف الجزر إلى الكبدة، ثم يصفى الأرز ويضاف إلى الكبدة دون تقليب، يترك على نار هادئة حتى ينضج تمامًا
* في طبق التقديم يقلب الأرز لتصبح الكبدة والجزر على وجه الأرز