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مرأة

وجبة متكاملة وبشكل اقتصادي .. حضري أرزًا بالكبد والجزر

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:09 م
أرز بالكبد والجزر
أرز بالكبد والجزر
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أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل أرز بالكبدة والجزر بمذاق لا يقاوم، كما أنها تعتبر وجبة متكاملة وبشكل اقتصادي.

مقادير أرز بالكبدة والجزر :

أرز
كبدة
بصل
فلفل ألوان مرقة سكر كمون بودرة زعفران زبدة زبدة فلفل أسود زيت

طريقة تحضير أرز بالكبدة والجزر :

* يبشر الجزر ويصفى ثم يوضع في طاسة على النار مع قليل من الزبدة و بودرة الزعفران ومكعب مرقة

* في طاسة أخرى يوضع قليل من الزبدة والبصل والكبدة بعد تقطيعها وقليل من السكر والكمون والفلفل الألوان المقطع

* يُسوى الأرز نصف في ماء وملح وزعفران بودرة

* يفرم الجزر بعد أن يطرى في الخلاط لعمل عصير

* يضاف الجزر إلى الكبدة، ثم يصفى الأرز ويضاف إلى الكبدة دون تقليب، يترك على نار هادئة حتى ينضج تمامًا

* في طبق التقديم يقلب الأرز لتصبح الكبدة والجزر على وجه الأرز
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