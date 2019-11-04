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منوعات

بسبب صورة .. طعن شاب بعد مشادة كلامية مع أصدقائه .. صور

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:29 ص
صدى البلد
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مريم صليب
سيطر الحزن على عائلة آدم ، بعد سماعهم خبر طعنه على يد أحد أصدقائه بعد مشادة كلامية عنيفة حدثت بينهم بعد إنتهائهم من لعب الكرة في بريطانيا .

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن آدم الشاب البالغ من العمر 24 عاما ، طعن على يد أحد أصدقائه بعد أن قاموا بنشر صورة له غير لائقة على سبيل الضحك و السخرية .

وغضب آدم من ذلك النوع السخيف من السخرية ، وطلب منهم إزالة الصورة ، إلا أن الشباب استمروا في السخرية منهم فتحولت المناقشة إلى عراك بين الشباب .

وطعن أحد الشباب آدم في قلبه ، و هربوا بسرعة قبل أن يراهم أحد ، إلا أن حارس إحدى العقارات شاهدهم ولكن لم يلحق بهم ولكنه قام بالإتصال بالإسعاف إلا أن المسعفين كان دورهم بلا جدوى فكان الشاب قد مات بالفعل بعد دقائق من الطعن.
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