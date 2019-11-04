بسبب صورة .. طعن شاب بعد مشادة كلامية مع أصدقائه .. صور

سيطر الحزن على عائلة آدم ، بعد سماعهم خبر طعنه على يد أحد أصدقائه بعد مشادة كلامية عنيفة حدثت بينهم بعد إنتهائهم من لعب الكرة في بريطانيا .
وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن آدم الشاب البالغ من العمر 24 عاما ، طعن على يد أحد أصدقائه بعد أن قاموا بنشر صورة له غير لائقة على سبيل الضحك و السخرية .
وغضب آدم من ذلك النوع السخيف من السخرية ، وطلب منهم إزالة الصورة ، إلا أن الشباب استمروا في السخرية منهم فتحولت المناقشة إلى عراك بين الشباب .
وطعن أحد الشباب آدم في قلبه ، و هربوا بسرعة قبل أن يراهم أحد ، إلا أن حارس إحدى العقارات شاهدهم ولكن لم يلحق بهم ولكنه قام بالإتصال بالإسعاف إلا أن المسعفين كان دورهم بلا جدوى فكان الشاب قد مات بالفعل بعد دقائق من الطعن.
وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن آدم الشاب البالغ من العمر 24 عاما ، طعن على يد أحد أصدقائه بعد أن قاموا بنشر صورة له غير لائقة على سبيل الضحك و السخرية .
وغضب آدم من ذلك النوع السخيف من السخرية ، وطلب منهم إزالة الصورة ، إلا أن الشباب استمروا في السخرية منهم فتحولت المناقشة إلى عراك بين الشباب .
وطعن أحد الشباب آدم في قلبه ، و هربوا بسرعة قبل أن يراهم أحد ، إلا أن حارس إحدى العقارات شاهدهم ولكن لم يلحق بهم ولكنه قام بالإتصال بالإسعاف إلا أن المسعفين كان دورهم بلا جدوى فكان الشاب قد مات بالفعل بعد دقائق من الطعن.