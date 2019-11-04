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مرأة

بـ وصفة سحرية .. عالجى القشرة وقوى وعطرى شعرك

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:00 ص
عالج القشرة وقوى
عالج القشرة وقوى وعطر شعرك ..بوصفة سحرية
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أسماء عبد الحفيظ
يشتكي العديد من الأشخاص من مشكلة تساقط الشعر ووجود قشرة تسبب رائحة كريهة للشعر ،فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع هذه الوصفة السحرية.

كشف موقع "بولد سكاي" عن وصفة سحرية فعالة تعتبر بمثابة ملمع ومقوِ ومغذٍ للشعر ومعطر ومن أهم فوائد استخدام هذه الوصفة هى سيروم الشعر أى أنه يعمل كطبقة واقية لشعرك.

فوائد الوصفة السحرية للشعر

تساعد الوصفة السحرية على تشذيب شعرك وإبقائه يلمع طوال اليوم.

تقوم بإصلاح الشعر التالف وتحمي شعرك لمدة أطول.

تساعد على مكافحة تساقط الشعر.

تساعد على ترويض الشعر المجعد.

يضيف لمعانًا لشعرك، مما يجعله يبدو رائعًا، مما يعزز المظهر العام.

ووفقا لما جاء به الموقع الروزماري واللافندر يساعد في تعزيز الدورة الدموية لفروة الرأس. كما يمنع الشيب المبكر من الشعر ويسيطر أيضا على قشرة الرأس. كما أنه يساعد في علاج الشعر الجاف.

المكونات :

2 ملعقة طعام روزماري
2 ملعقة كبيرة زيت اللافندر الأساسي

طريقة التحضير:

يُمزج الزيت الأساسي مع زيت اللافندر والروزماري في وعاء للاستخدام في المستقبل. يمكنك أن تأخذى بضع قطرات من هذا المصل وتضعيه على شعرك.
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