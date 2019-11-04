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اقتصاد

الإسكان تعلن عن موعد تسليم قطع أراضي بيت الوطن والأكثر تميزا بمدينة دمياط الجديدة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:17 ص
الإسكان تعلن عن موعد
الإسكان تعلن عن موعد تسليم قطع أراضي "بيت الوطن"
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آمنة عبد العظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 17/ 11 /2019، وحتى يوم الاثنين 9 /12 /2019، فى تسليم قطع الأراضي للحاجزين بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، بالمنطقة الساحلية (أ، ب)، ومنطقة شمال الطريق الدولي الساحلى (غرب جامعة حورس)، ومنطقة الحديقة الدولية، وكذا قطع الأراضى الأكثر تميزًا بمنطقة الحديقة الدولية.

وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: إنه بالنسبة لقطع الأراضى بالمنطقة الساحلية (أ)، سيتم تسليم القطع أرقام (5 – 13 – 26 – 29 – 31 – 54 – 56 – 57 – 59 – 75)، يوم الأحد 17 /11 /2019، والقطع أرقام (85 – 86 – 88 – 97 – 98 – 128 – 139 – 170 – 192)، يوم الاثنين 18 /11 /2019، ولقطع الأراضى بالمنطقة الساحلية (ب)، سيتم تسليم القطع أرقام (16 – 35 – 43 – من 58 : 62 – 72 – 73)، يوم الثلاثاء 19 /11 /2019، والقطع أرقام (76 – 82 – 83 – 85 – 86 – 95 – 96 – 97 – 159)، يوم الأربعاء 20 /11 /2019.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: سيتم بمنطقة شمال الدولي الساحلي، تسليم القطع أرقام (17 – 20 – 32 – 46 – 47 – 51 – 112 – 119 – 120 – 121 – 130)، يوم الخميس 21 /11 /2019، وتسليم القطع أرقام (138 – 139 – 141 – 145 – 170 – 208 – 221 – 228 – 236 – 248 – 249)، يوم الأحد 24 /11 /2019، وتسليم القطع أرقام (253 – 258 – 272 – 298 – 300 – 305 – 306 – 308 – 309 – 328 – 329)، يوم الاثنين 25 /11 /2019.

وأشار المهندس محمد السيد مصطفى رجب، إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضى بمنطقة الحديقة الدولية (BB)، من 1 : 14، يوم الأحد 17 /11 /2019، ومن 15: 28، يوم الاثنين 18 /11 /2019، ومن 29 : 42، يوم الثلاثاء 19 /11 /2019، والقطع من 43 : 56، يوم الأربعاء 20 /11 /2019، ومن 57 : 70، يوم الخميس 21 /11 /2019، ومن 71 : 84، يوم الأحد 24 /11 /2019، ومن 85 : 98، يوم الاثنين 25 /11 /2019، ومن 99 : 112، يوم الثلاثاء 26 /11 /2019، ومن 113 : 126، يوم الأربعاء 27 /11 /2019، ومن 127 : 140، يوم الخميس 28 /11 /2019، ومن 141 : 154، يوم الأحد 1 /12 /2019، ومن 155 : 167، يوم الاثنين 2 /12 /2019، ومن 168 : 180، يوم الثلاثاء 3 /12 /2019.

ونوه رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضى بمنطقة الحديقة الدولية (B)، أرقام (1 – 24 – 25 – 35 – 51 – 55 – 57 – 68 – 75 – 80 – 81 – 91)، يوم الأربعاء 4 /12 /2019، وتم تخصيص أيام الخميس 5 /12 /2019، والأحد 8 /12 /2019، والاثنين 9 /12 /2019، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

وفيما يتعلق بقطع الأراضى الأكثر تميزًا بمنطقة الحديقة الدولية، قال المهندس محمد السيد مصطفى رجب،إنه سيتم تسليم القطع (من 1 : 5 – ومن 7 : 12 – ومن 14 : 18)، يوم الأحد 17 /11 /2019، والقطع (من 19 : 21 – ومن 23 : 35)، يوم الاثنين 18 /11 /2019، والقطع (من 36 : 51)، يوم الثلاثاء 19 /11 /2019، والقطع (52 – 53 – ومن 55 : 62 – ومن 64 : 68)، يوم الأربعاء 20 /11 /2019، والقطع (من 69 : 71 – ومن 73 : 81 – ومن 84 : 86)، يوم الخميس 21 /11 /2019، والقطع (من 87 : 101)، يوم الأحد 24 /11 /2019، والقطع (من 102 : 116)، يوم الاثنين 25 /11 /2019، والقطع (من 118 : 120 – ومن 122 : 133)، يوم الثلاثاء 26 /11 /2019، والقطع (134 – 135 – ومن 137 : 149)، يوم الأربعاء 27 /11 /2019، والقطع (من 150 : 164)، يوم الخميس 28 /11 /2019، والقطع (من 165 : 174 – ومن 176 : 180)، يوم الأحد 1 /12 /2019، وتم تخصيص أيام الخميس 5 /12 /2019، والأحد 8 /12 /2019، والإثنين 9 /12 /2019، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.​

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