ميزانية 100 مليون دولار.. الفائزان بنوبل للسلام يدشنان صندوقا للناجين من الاغتصاب

أطلق الفائزان بـ جائزة نوبل للسلام لعام 2018، دينيس موكويج، ونادية مراد، صندوقًا لتقديم تعويضات للسيدات الناجيات من الاغتصاب في أوقات الحروب باسم «صندوق الناجين العالمي».



ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، فسيقدم «صندوق الناجين العالمي» الدعم اللازم لمساعدة كل من مروا بتجارب مشابهة على التعافي من الصدمة النفسية والجسدية التي عانوا منها، وقد يتمثل الدعم في تعويض مالي، أو دعم للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، أو العودة إلى التعليم، أو المساعدة في توفير مكان آمن للعيش فيه.



وسيتعاون الصندوق مع الحكومات لوضع خطط التعويض، ومن المتوقع أن تجمع المبادرة، التي تم إطلاقها رسميًا في نيويورك يوم الأربعاء الماضي، التمويل من الحكومات والقطاع الخاص، وهو مبلغ يتراوح ما بين 50 مليون دولار و100 مليون دولار بحلول عام 2022.



وقد تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالفعل بتقديم 6 ملايين يورو للصندوق، بينما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مليوني يورو، وقدمت ألمانيا حوالي 200 ألف يورو للمساعدة في إنشاء الصندوق، وتعمل المملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والنرويج على تحديد المبلغ للتبرع.



وقالت إستير دينجيمانز، مديرة مؤسسة موكويج، إن الهدف من الصندوق هو توفير العدالة للناجين، متابعة: "إن الشيء المفقود حقًا هو الاعتراف بالضرر الذي لحق بهم وهو أمر بالغ الأهمية".



وساعد موكويجي، وهو جراح بمستشفى بانزي في جمهورية الكونغو الديمقراطية عشرات الآلاف من الأشخاص الذين نجوا من العنف الجنسي الذي ارتكبته القوات المسلحة، وقال عن إطلاقه لهذا الصندوق: "أهمية إنشاء هذا الصندوق تكمن في مساعدة الناجين من جرائم العنف الجنسي، لقد كنا ندافع عن هذه المبادرة لسنوات عديدة وجاء وقت التنفيذ الفعلي".



فيما قالت نادية مراد اليزيدية والتي أصبحت مدافعة عن حقوق الإنسان بعد هروبها من الاستعباد والاغتصاب على يد داعش: "هذا عمل إنساني، فتقديم التعويضات يعد خطوة نحو استعادة كرامة الناجين الذين غالبًا ليس لديهم أي وسيلة لطلب العدالة بسبب الألم والمعاناة التي تحملوها، وانشاء الصندوق العالمي هو حل مبتكر لشفاء الناجين وتعويضهم".