نتنياهو: لولا إسرائيل لامتلكت إيران السلاح النووى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ملتزمة بمنع إيران من وضع نفسها عسكريًا على حدودها، وإنه إن لم تكن إسرائيل موجودة، فإن طهران كانت لتمتلك بالفعل أسلحة نووية، وفق ما ذكرت صحف عبرية.



وقال نتنياهو أمام حشد من أكثر من 200 شخص"لدينا هدف رئيسي واحد وهو التأكد من أن إيران لا تطور أسلحة نووية وأن مسيرتها نحو الإمبراطورية والغزو قد توقفت".



وأشار إلى أن "الضغط الاقتصادي الأقصى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران" له تأثير.



وقال "يمكننا أن نرى ذلك" ، مضيفًا أنه "إذا لم تكن إسرائيل موجودة، فقد كانت ستحصل إيران بالفعل على أسلحة نووية".

