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أخبار البلد

مصر تترأس أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:45 ص
صدى البلد
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أ ش أ

بدأت أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب برئاسة المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك للتحضير لاجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الـ13 التي تعقد غدا الثلاثاء.

يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات على رأسها تطورات إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتي تُعد إحدى دعائم التكامل الاقتصادي العربي نظرًا لما للطاقة الكهربائية من دور فعَال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربي.

كما يبحث الاجتماع العديد من المواضيع الأخرى ومنها دعم قطاع الكهرباء في جمهورية الصومال الفيدرالية، إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في الجمهورية اليمنية، وكذلك الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة التي أقرتها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة ببيروت، بالإضافة إلى التعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة.

يضم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب مصر رئيسا وعضوية كل من الإمارات، الأردن، تونس، السعودية، السودان، ليبيا، المغرب والكويت .
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