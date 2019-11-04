محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة بالزقازيق ..صور

قاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صباح اليوم حملة مكبرة لضبط سيارات الأجرة والسرفيس المخالفة بمدينة الزقازيق ، مؤكدًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين وغير الملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب المحددة وفتح البنديرة وتشغيل العداد والإلتزام بخط السير وعدم تقطيع المسافة للحصول على أجرة أكثر من مرة .



وجه محافظ الشرقية مدير إدارة المرور بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للمواقف ومشروع السرفيس بتكثيف الحملات المفاجئة على المواقف العمومية وسيارات الأجرة ( التاكسي – السرفيس – الميكروباص ) للتأكد من ‘لتزام السائقين بالقواعد العامة للمرور وعدم مخالفة القانون ، مشددًا على ضرورة وضع إستيكر على سيارات الأجرة موضح به خط السير وتعريفة الركوب ، قائلًا لن نترك المواطن فريسه أمام جشع معدومي الضمير .



طالب المحافظ المواطنين بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف وتحمل مسئولياتهم وعدم الإستجابة لإستغلال السائقين والإبلاغ فورًا عن المخالفين على الأرقام الآتية : - الخط الساخن للمرور2262250 - الإدارة العامة للمواقف 2315974 - غرفة الأزمات والكوارث 2303693 - بوابة الشكاوى الحكومية 16528.