ترامب يطالب بالإرشاد عن المبلغين عن مكالمته مع رئيس أوكرانيا: CNN تعرف الفاعل

دعوة غريبة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر مطالبته وسائل الإعلام تسمية المبلغين عن الشكوى بخصوص الاتصال بينه والرئيس الأوكراني فولويمير زيلينسكي، الذي أثار أزمة المساءلة في مجلس النواب، وفق ماذكرت صحف أمريكية.



وقال ترامب، إن مثل هذه التقارير التي سوف تكشف الحقيقة "ستكون بمثابة خدمة عامة".



وأكد ترمب أن "المبلغين قدموا تقريرًا غير دقيق حول اتصاله مع الرئيس الأوكراني"، مضيفًا: "مكالمتي كانت مثالية.. فقد كان الأمر مناسبًا تمامًا".



وذكر الرئيس الأمريكي أن وسائل الإعلام الذين انشغلوا بهذه القضية، يعرفون من هو أو من هي وراء ذلك، "لكنكم لا تريدون أن تسمونه!".



وأشار بالتحديد إلى شبكة "سي إن إن"، وقال إنهم يعرفون من هو الفاعل، وأكد أنهم إذا قاموا بتسمية الشخص المعني فسوف يقدمون خدمة للجمهور.



ولم يقدم ترمب أي أدلة على مسؤولية "سي إن إن"، أو أية وسيلة إعلام أخرى، بشأن معرفة هوية الشخص المبلغ عن الشكوى.



من جهته قال أندرو باكاج، المحامي الذي يمثل المبلغين عن المخالفات، لصحيفة "ذا هيل" من واشنطن، ردًا على تصريحات ترامب، في بيان: "إن التركيز على موضوع كشف هوية المبلغين، ببساطة يعود إلى الحيرة بشأن التعامل مع كيفية معالجة أمر التحقيقات المترتبة عن ذلك".