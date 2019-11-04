وزير التجارة الأمريكي: قد نتجنب فرض رسوم جديدة على السيارات المستوردة

أعلن وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، أن الولايات المتحدة قد لا تحتاج إلى فرض رسوم جديدة على السيارات المستوردة، وذلك بعد إجراءها محادثات جيدة مع شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي واليابان.



وقال روس، في تصريحات أدلي بها خلال مشاركته في القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بانكوك، وأوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، الاثنين "نأمل في أن تؤتي المفاوضات التي أجريناها مع شركات فردية بشأن خططها الاستثمارية، ثمارا كافية بحيث لا يكون ضروريا إطلاق ما يسمى البند 232 ".موضحا أن هذا البند من قانون التوسع التجاري لعام 1962، يسمح بفرض رسوم جمركية عندما يتبين أن هناك خطرا على الأمن القومي.



وتابع : "أجرينا محادثات جيدة للغاية مع أصدقائنا الأوروبيين واليابانيين والكوريين".



وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هددت منذ العام الماضي بفرض رسوم تصل إلى 25 % على واردات السيارات، للدفاع عن قطاع السيارات الأمريكي.



وفرضت الولايات المتحدة رسوما مشددة العام الماضي على منتجات الصلب والألمنيوم المصنعة في الاتحاد الأوروبي، فيما توصلت إدارة ترامب في سبتمبر الماضي، إلى اتفاق مع اليابان لمواصلة تعليق فرض رسوم على السيارات.