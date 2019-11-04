مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في تصادم دراجتين بخاريتين ببلبيس



وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وإخطار النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثتين لعدم وجود شبهة جنائية.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام قرية شبرا النخلة بين دراجتين بخارتين، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين.



فيما تم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى بلبيس العام، وإخطار النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثامين وجار تحرير محضر بالواقعة.

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخران بإصابات بالغة، اليوم، فى حادث تصادم وقع بطريق "بلبيس الزقازيق" أمام قرية شبرا النخلة، دائرة مركز بلبيس.