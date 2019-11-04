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رياضة

الاتحاد الإنجليزي يبرئ مانشستر سيتي في قضية سانشو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:43 ص
سانشو
سانشو
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حسن العمدة
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن براءة فريق مانشستر سيتي، من دفعه لأي أموال لوكيل جادون سانشو، لاعب الفريق السابق ونجم بروسيا دورتموند الحالي، عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما.

وذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن الاتحاد الإنجليزي فتح تحقيقا في شهر فبراير الماضي، إلا أنه انتهى الآن بقرار براءة السيتي، حيث إنه لا يوجد أي دليل يدعم هذه المزاعم.

وأضافت أن الاتحاد لديه الحق في إعادة فتح التحقيق حال توافرت معلومات جديدة.

وادعت مجلة دير شبيجل الألمانية، أن مانشستر سيتي دفع 200 ألف جنيه إسترليني، لوكيل سانشو، عندما وقع معه من واتفورد في 2015.

ودفع مانشستر سيتي 66 ألف جنيه إسترليني لواتفورد للتعاقد مع سانشو، الذي انتقل في صيف 2017 إلى بوروسيا دورتموند مقابل 8 ملايين إسترليني.

وتشير القوانين إلى أن اللاعبين الشباب لا يمكن تمثيلهم من قبل أي وكيل أعمال، حتى يتموا عامهم الـ16.
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