جريمة غامضة .. مقتل طفل بــ11 طعنة والقاتل يهدد أسرته

استيقظت الشرطة الإيرلندية صباح أمس ،على خبر مصرع طفل متأثرا بجراحه بعد طعنه 11 طعنة في أنحاء متفرقة في جسده .



حسبما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الشرطة عثرت على جثة طفل بالغ من العمر 11 عاما ، مطعونا بآلة حادة في أماكن متفرقة في جسده .



ذكرت عائلة الطفل، أن هناك أحد المجهولين كان يتصل بهم كل فترة يطلب منهم المال إما الدفع أو أنه سيقوم بقتل أحد أبنائهم ، تجاهلت العائلة ذلك الشخص و كأنه غير موجود .



ففوجئوا بمقتل أحد أبنائهم أثناء عودته من المدرسة ، حيث شعرت والدته بالقلق لأنه تأخر جدا ، و سهرت طيلة فترة الليل تتصل بزملائه و لكن لم يجيب أحد إجابة واضحة حتى وصل إليها خبر مقتل إبنها في الصباح .