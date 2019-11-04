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منوعات

جريمة غامضة .. مقتل طفل بــ11 طعنة والقاتل يهدد أسرته

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:54 ص
صدى البلد
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مريم صليب
استيقظت الشرطة الإيرلندية صباح أمس ،على خبر مصرع طفل متأثرا بجراحه بعد طعنه 11 طعنة في أنحاء متفرقة في جسده .

حسبما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الشرطة عثرت على جثة طفل بالغ من العمر 11 عاما ، مطعونا بآلة حادة في أماكن متفرقة في جسده .

ذكرت عائلة الطفل، أن هناك أحد المجهولين كان يتصل بهم كل فترة يطلب منهم المال إما الدفع أو أنه سيقوم بقتل أحد أبنائهم ، تجاهلت العائلة ذلك الشخص و كأنه غير موجود .

ففوجئوا بمقتل أحد أبنائهم أثناء عودته من المدرسة ، حيث شعرت والدته بالقلق لأنه تأخر جدا ، و سهرت طيلة فترة الليل تتصل بزملائه و لكن لم يجيب أحد إجابة واضحة حتى وصل إليها خبر مقتل إبنها في الصباح .
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