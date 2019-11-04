بمكياج هادئ وإطلالات أنيقة.. فيفى عبده تتألق فى أحدث جلسة تصوير

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، صورا للفنانة فيفي عبده، وذلك خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة vogue.



وتألقت فيفي عبده، فى جلسة التصوير بإطلالات متنوعة ومختلفة من اختيار الأستايلست ياسمين عيسى، وقد انحصرت إطلالات فيفي عبده فى الصور بين اللون الأبيض والأسود فقط.



وأكملت فيفي عبده، إطلالاتها بمجموعة من المجوهرات الفخمة، التى جعلت إطلالاتها تجمع بين الأناقة والفخامة، واعتمدت على تسريحات الشعر من أنامل المصفف شادى هشام، فيما وضعت لها خبيرة التجميل دينا حربى مكياجا هادئا غير مبالغ فيه.



