Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بمكياج هادئ وإطلالات أنيقة.. فيفى عبده تتألق فى أحدث جلسة تصوير

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:04 ص
فيفى عبده
فيفى عبده
Advertisements
هاجر هانئ
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، صورا للفنانة فيفي عبده، وذلك خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة vogue.

وتألقت فيفي عبده، فى جلسة التصوير بإطلالات متنوعة ومختلفة من اختيار الأستايلست ياسمين عيسى، وقد انحصرت إطلالات فيفي عبده فى الصور بين اللون الأبيض والأسود فقط.

وأكملت فيفي عبده، إطلالاتها بمجموعة من المجوهرات الفخمة، التى جعلت إطلالاتها تجمع بين الأناقة والفخامة، واعتمدت على تسريحات الشعر من أنامل المصفف شادى هشام، فيما وضعت لها خبيرة التجميل دينا حربى مكياجا هادئا غير مبالغ فيه.

بمكياج هادئ وإطلالات أنيقة.. فيفى عبده تتألق فى أحدث جلسة تصوير
بمكياج هادئ وإطلالات أنيقة.. فيفى عبده تتألق فى أحدث جلسة تصوير
بمكياج هادئ وإطلالات أنيقة.. فيفى عبده تتألق فى أحدث جلسة تصوير
بمكياج هادئ وإطلالات أنيقة.. فيفى عبده تتألق فى أحدث جلسة تصوير
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد سميرة سعيد تتألق بإطلالات عصرية في the voice.. أي منها أجمل؟

ترشيحاتنا

حكاية «أمانة وشرف».. سائق تاكسي يعيد 50 ألف جنيه فقدت من راكب

مصطفى فهمي يكشف كيف وصلت فاطمة سامورا للفيفا ويتساءل.. هل على دراية بخبايا الكاف؟

رغم اعتذاره عن لازم تتضرب بالجزمة..ريهام سعيد تقصف جبهة جورج قرداحي

السلطات الهندية تغلق المدارس وتوقف أعمال البناء في دلهي مع تزايد تلوث الهواء

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم 4 - 11 -2019.. فيديو

عبر تطبيق سناب شات.. أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب بصحبة صديقتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دمية لإعدام راجح ضمن زينة الفرح.. شهيد الشهامة محمود البنا بطل عرس في المنوفية.. فيديو

بمكياج هادئ وإطلالات أنيقة.. فيفى عبده تتألق فى أحدث جلسة تصوير

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء