"تاريخ الفن وتذوقه" بثقافة القليوبية



نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية عدد من الفاعليات الثقافية والفنية، حيث عقد بيت ثقافة قها محاضرة بعنوان "ثقافة الترشيد والتقدم الحضاري" لطلاب مدرسة الشهيد أسامة نصار تناولت أهمية ترشيد في الإستهلاك لكافة أنواع الاحتياجات بما فيها المياه والطعام وغيرها، وعدم الإسراف في أي شيء، كما عقد بيت ثقافة القلج محاضرة في التذوق البصري بعنوان "تاريخ الفن وتذوقه" تم خلالها طرح فكرة مبسطة للأطفال عن تاريخ الفن وأسلوب التعبير بالحفر على الصخور في العصور الأولى وتطور أساليب التعبير على مر التاريخ، مثل الرسم على جدران المعابد والمقابر فى العصر الفرعوني لتوثيق ما تراه العين من عناصر الطبيعة من طير وحيوان ونبات، وكذا الأنشطة الحياتية اليومية التى يمارسها الانسان القديم من زراعة وصناعة وصيد وخلافه، ثم تم الإنتقال إلى مفهوم التذوق البصرى للفنون واحساس المتلقى بعناصر الجمال فى العمل الفني، بجانب ورشة حكي لقصة "نوح عليه السلام وقومه" تأليف الدكتور سيد شلبي، تتحدث القصة عن نبي الله نوح عليه السلام ودعوته لعبادة الله وحده لفترة طويلة جدا من الزمان، وقصة بناء السفينة والتي نجا بها المؤمنين.



نفذ بيت ثقافة سنديون ورشة رسم للأطفال بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بينما استقبل قصر ثقافة القناطر الخيرية وفدا من مدرسة عمرو بن العاص بالقناطر الخيرية تعرفوا خلالها على أنشطة القصر المختلفة ومارسوا بعضا منها فقد تم عمل تجربة تثبت قانون الدفع والجذب "البالون الصاروخي" بنادي العلوم، بالإضافة إلى محاضرة عن مقدمة في "windows" بنادي تكنولوجيا المعلومات، وأختتمت الزيارة بورشة قراءات تفاعلية لقصة "قول كلمة لا" بمكتبة الطفل.