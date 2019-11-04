ردود ساخرة من طلاب كليات التجارة عن سؤال: ليه اختارتها؟.. فيديو

يلجأ العديد من طلاب الثانوية العامة، للالتحاق بكليات التجارة ، في حال عدم حصولهم علي المجموع المطلوب للالتحاق بالكلية التي كانوا يحلمون بها.



وتقبل كليات التجارة، عددا كبيرا من الطلاب ونتيجة لذلك أطلق عليها البعض "كلية الشعب" إلا أن ذلك لم يقلل من قيمة الكلية والتي خرجت عدد كبير من المسئولين الكبار في كافة المجالات.



تجولت عدسة صدى البلد بين طلاب كليات التجارة لمعرفة آرائهم وتعليقاتهم عن الكلية ومجالات العمل المتاحة لهم.



قالت الطالبة آلاء خالد إن كلية التجارة لم تكن حلمها وأنها كانت أدبي في المرحلة الثانوية لذلك يصعب عليها فهم المعادلات الرياضية في الكلية.



فيما أشار محمد أشرف أنه التحق بالكلية كإسم فقط ولكن لن ينوى العمل بالشهادة قائلا: هفتح سايبر.



وأوضح عادل جمال أن مفهوم كلية الشعب جاء نتيجة العدد الكبير بها والذى يمثل أزمة في المحاضرات.



ويساهم موقع "صدى البلد" الاخبارى في تصحيح الصورة الذهنية عن كليات التجارة، وخريجيها حيث تخرج فيها فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق والدكتور محمد معيط وزير المالية.



وتخرج في كلية التجارة عدد كبير من الفنانين نذكر منهم علاء ولي الدين وليلي علوى وسمية الخشاب وفنانون آخرون.



في بداية إنشاء كليات التجارة كانت عدد سنين الدراسة بها 3 سنوات وتخرج فيها الدفعة الأولي والتي كان عددها 19 طالبا فقط.