Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ردود ساخرة من طلاب كليات التجارة عن سؤال: ليه اختارتها؟.. فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:08 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين سامي - عدسة: هدير عبدة
يلجأ العديد من طلاب الثانوية العامة، للالتحاق بكليات التجارة ، في حال عدم حصولهم علي المجموع المطلوب للالتحاق بالكلية التي كانوا يحلمون بها.

وتقبل كليات التجارة، عددا كبيرا من الطلاب ونتيجة لذلك أطلق عليها البعض "كلية الشعب" إلا أن ذلك لم يقلل من قيمة الكلية والتي خرجت عدد كبير من المسئولين الكبار في كافة المجالات.

تجولت عدسة صدى البلد بين طلاب كليات التجارة لمعرفة آرائهم وتعليقاتهم عن الكلية ومجالات العمل المتاحة لهم.

قالت الطالبة آلاء خالد إن كلية التجارة لم تكن حلمها وأنها كانت أدبي في المرحلة الثانوية لذلك يصعب عليها فهم المعادلات الرياضية في الكلية.

فيما أشار محمد أشرف أنه التحق بالكلية كإسم فقط ولكن لن ينوى العمل بالشهادة قائلا: هفتح سايبر.

وأوضح عادل جمال أن مفهوم كلية الشعب جاء نتيجة العدد الكبير بها والذى يمثل أزمة في المحاضرات.

ويساهم موقع "صدى البلد" الاخبارى في تصحيح الصورة الذهنية عن كليات التجارة، وخريجيها حيث تخرج فيها فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وتخرج في كلية التجارة عدد كبير من الفنانين نذكر منهم علاء ولي الدين وليلي علوى وسمية الخشاب وفنانون آخرون.

في بداية إنشاء كليات التجارة كانت عدد سنين الدراسة بها 3 سنوات وتخرج فيها الدفعة الأولي والتي كان عددها 19 طالبا فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

جريمة غامضة .. مقتل طفل بــ11 طعنة والقاتل يهدد أسرته

بمجوهرات فاخرة وفستان لافت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

خبر سار لمستخدمي الواتساب

إطلالة مثيرة لـ أليساندرا أمبروسيو من فيديو جديد مع محمد صلاح

بمكياج هادئ وإطلالات أنيقة.. فيفى عبده تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بميزانية مبدئية ٢٥ مليون دولار .. صحيفة كويتية: مفاوضات مصرية خليجية لإنشاء مرصد أمني لمكافحة الإرهاب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيم كارداشيان تتحدث عن زيادة وزنها.. شاهد قبل وبعد

الداخلية: ضبط مصنع لإعادة تصنيع وتدوير مخدر الهيروين بالجيزة .. صور

بمجوهرات فاخرة وفستان لافت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها