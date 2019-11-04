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أخبار البلد

5 اتفاقيات تضمن حقوقنا المائية في نهر النيل في مواجهة سد النهضة.. تعرف عليها

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:29 م
سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي
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محمد وديع
نشر الدكتور محمد نصر علام، على صفحته الشخصية خمس اتفاقيات تاريخية تضمن حقوق مصر المائية في نهر النيل في مواجهة سد النهضة الإثيوبي دعما منه للمفاوض المصري قبل محادثات واشنطن حول سد النهضة يوم الأربعاء 6 نوفمبر.

وسرد علام نص الاتفاقيات التاريخية كما يلي:

1) اتفاقية 1902 بين بريطانيا ممثلة عن مصر والسودان مع امبراطور إثيوبيا مينليك الثانى والذى تعهد فيها بعدم إقامة أية منشآت على بحيرة تانا والنيل الأزرق ونهر السوباط إلا بموافقة بريطانيا والسودان المصرى البريطانى.

2) اتفاقية 1929 بين مصر المستقلة وقتئذ وبريطانيا نيابة عن السودان ودول الهضبة الإستوائية أوغندا وتنزانيا وكينيا، وتنص على عدم إقامة أى مشروع على النيل أو روافده أو البحيرات إلاَ بعد موافقة مصر.

3) المذكرات المتبادلة بين مصر وبريطانيا (نيابة عن أوغندا) بعد ثورة يوليو 1952 وحتى يناير 1953 والتى كانت تقر باتفاقية 1929 لإنشاء خزان أوين على مخرج بحيرة تانا لتوليد الكهرباء لصالح أوغندا وكينيا. والمخاطبات الرسمية بين مصر وأوغندا عام 1991 التى تقر باتفاقية 1929 وتطالب مصر بالموافقة على توسعة خزان أوين، والموافقة المصرية.

4) اتفاقية 1959 بين مصر والسودان لتقسيم الحصص المائية بينهما، واقتسام أى عجز مائى نتيجة موافقة الدولتين على تخصيص مياه أو الموافقة على مشروع مائى لأى من دول الحوض.

5) الإتفاقية الإطارية للتعاون بين مصر وإثيوبيا فى أول يوليو من عام 1993، والذى تعهدت فيه الدولتين بالتعاون فى الاستغلال المشترك لمياه النيل مع عدم الاضرار بأى منهما.
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