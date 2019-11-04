Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ردا على ليلة اغتيال الملك فيصل.. أمير سعودي يقصف جبهة أميرة قطرية وقناة الجزيرة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:11 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
وجه الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد ضربة قاتصمة للبرنامج الذي كانت تروج له الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، عبر حسابها على تويتر، والذي ستبثه قناة الجزيرة بعنوان:"الجريمة السياسية..اغتيال الملك فيصل".

وبدأت القصة عندما نشرت مريم تغريدة قالت فيها:"ليلة الجريمة السياسية اغتيال الملك فيصل.. حلقة اليوم اغتيال الملك فيصل"، واستشهد بتغريدة سابقة للأمير السعودي نشر خلالها مقطع فيديو لليلة شعرية أحياها بموسم الرياض.

ورد الأمير على مريم في تغريدة قائلا:"قلت مرارًا.. تعييكم الحجة فتلجأون لمواضيع قديمة أشبعتها ردًا.. ما أسببه من ألم يستدعي الصراخ وربما النباح من قِبَلِكم.. لا حرمني الله إلجامكم.. أما الجزيرة.. هي كما قلت سابقًا.. دولة مغمورة صغيرة.. كبرت وصارت قناة.. ومع ذلك عرّيتها!".

وردت مريم:"يكفيها شرف بأنها ’دولة‘ بل تهزّ أركان دول بأنظمتها".

ليقصف الأمير السعودي جبهتها قائلا:"صحيح أنتم دولة جيشها أقوى رابع جيش فيها أميرها رابع صاحب قرار فيها !..مفتيها القرضاوي ومنظّرها عزمي بشارة.. وحتى منتخبها الكروي مشكل من 12دولة".
Advertisements

ترشيحاتنا

بمساعدة زوجته.. إحباط تهريب تاجر مخدرات من الشرطة في بورسعيد

مكر حواء .. أصلحت بوتاجازها من الصدأ وباعته بضعف سعره بخدعة

بعد الحكم بحبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب تخطف الأنظار بالأحمر الناري.. صور

إجازة خاصة لـ رينيه فايلر

إيه كم الكآبة والحزن ده .. برلمانية تعبر عن غضبها من عائلة الحاج نعمان

احذر.. خطأ شائع في صلاة الفجر جماعة يبطل صلاة المأموم ويغفله الكثيرون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيم كارداشيان تتحدث عن زيادة وزنها.. شاهد قبل وبعد

الداخلية: ضبط مصنع لإعادة تصنيع وتدوير مخدر الهيروين بالجيزة .. صور

بمجوهرات فاخرة وفستان لافت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها