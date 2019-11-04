ردا على ليلة اغتيال الملك فيصل.. أمير سعودي يقصف جبهة أميرة قطرية وقناة الجزيرة

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قلت مرارًا .. تعييكم الحجة فتلجأون لمواضيع قديمة أشبعتها ردًا.. ما أسببه من ألم يستدعي الصراخ وربما النباح من قِبَلِكم .. لا حرمني الله إلجامكم .. أما الجزيرة .. هي كما قلت سابقًا.. دولة مغمورة صغيرة .. كبرت وصارت قناة .. ومع ذلك عرّيتها! — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) November 3, 2019

صحيح أنتم دولة جيشها أقوى رابع جيش فيها أميرها رابع صاحب قرار فيها !..

مفتيها القرضاوي ومنظّرها عزمي بشارة .. وحتى منتخبها الكروي مشكل من 12دولة..😂 https://t.co/n3CvogyVKM — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) November 3, 2019

وجه الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد ضربة قاتصمة للبرنامج الذي كانت تروج له الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، عبر حسابها على تويتر، والذي ستبثه قناة الجزيرة بعنوان:"الجريمة السياسية..اغتيال الملك فيصل".وبدأت القصة عندما نشرت مريم تغريدة قالت فيها:"ليلة الجريمة السياسية اغتيال الملك فيصل.. حلقة اليوم اغتيال الملك فيصل"، واستشهد بتغريدة سابقة للأمير السعودي نشر خلالها مقطع فيديو لليلة شعرية أحياها بموسم الرياض.ورد الأمير على مريم في تغريدة قائلا:"قلت مرارًا.. تعييكم الحجة فتلجأون لمواضيع قديمة أشبعتها ردًا.. ما أسببه من ألم يستدعي الصراخ وربما النباح من قِبَلِكم.. لا حرمني الله إلجامكم.. أما الجزيرة.. هي كما قلت سابقًا.. دولة مغمورة صغيرة.. كبرت وصارت قناة.. ومع ذلك عرّيتها!".وردت مريم:"يكفيها شرف بأنها ’دولة‘ بل تهزّ أركان دول بأنظمتها".ليقصف الأمير السعودي جبهتها قائلا:"صحيح أنتم دولة جيشها أقوى رابع جيش فيها أميرها رابع صاحب قرار فيها !..مفتيها القرضاوي ومنظّرها عزمي بشارة.. وحتى منتخبها الكروي مشكل من 12دولة".