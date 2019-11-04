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رياضة

المنتخب الأولمبي يشكر القائمين على مقر الإقامة بالعين السخنة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:21 م
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي لكرة القدم
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منتصر الرفاعى
وجه الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب، الشكر للقائمين على بمنتجع اروما العين السخنة، على العناية الكاملة بالفريق خلال معسكره بالعين السخنة، استعدادا لانطلاق بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣سنة، التي تستضيفها مصر بدءا من الجمعة المقبل وحتى ٢٢ نوفمبر الجاري. 

وكان الجهاز الفني واللاعبون أشادوا بالإقامة والضيافة.

وكان عصام منصور مالك منتجع اروما أعطى تعليماته بضرورة توفير كل وسائل الراحه للمنتخب الذي يمثل مصر في بطولة أفريقيا.

وحرص أحمد عبد اللطيف مدير عام اروما على توفير مناخ مثالي للمنتخب خلال وجوده في معسكر السخنة من أجل تحقيق نتائج جيدة.
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