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قبل وضع برنامجك الانتخابي | تعرف على الأنشطة المحظورة بالجامعات وأهم أسباب الفوز.. 25 ألف طالب يلتزمون بتعديلات التعليم العالي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:00 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني
تعديلات بجدول الانتخابات الطلابية بسبب إجازة المولد النبوي
التعليم العالي: 
السياسة ممنوعة الأنشطة الطلابية.. ونركز على القضايا الوطنية
٢٤٨٦٤ طالبا يترشحون للانتخابات الطلابية الجامعات والمعاهد للعام الجامعي الحالي

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا قدمه الدكتور طايع عبد اللطيف رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بشأن أعداد الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠.

ونوه التقرير إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي الحالي بلغ ٢٤٨٦٤، منهم ١٤٢٢٢ طالبا بنسبة ٥٧، ٢٪؜ و١٠٦٤٢ طالبة بنسبة ٤٢، ٨٪؜.

وسوف يتم تلقى الطعون وفحصها الإثنين ٤ نوفمبر، وتعلن قوائم الكشوف النهائية الثلاثاء ٥ نوفمبر.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من حق أي طالب الترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية، فالمهم هو أن يحظى هذا الطالب بثقة زملائه بالجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعات في الوقت الحالي تعمل في القضايا الوطنية بعيدا عن السياسة، فيما عدا ذلك من المهم أن يقنع الطالب زملاءه بانتخابه.

وأضاف عادل عبد الغفار، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الطالب إذا حصل على استحقاق بالتواجد، لم يكون هناك ما يمنعه من القيام بالأنشطة على الإطلاق، ما سيكون له دور هام في النشاط داخل كليته أي كان هذا النشاط، موضحًا أن الوزارة على مدار العامين الماضيين اهتمت بالنشاط بشكل غير عادي سواء في النشاط الفني أو الثقافي أو الرياضي.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الوزارة تعمل على تخرج الطالب كخريج متوازن، لكي تثبت بذلك أن الجامعة ليس فقط دورها علميا إنما لها الدور في بناء الشخصية، ففي حالة أن ينمي الطالب مواهبه الفنية سواء في الغناء أو التمثيل أو موهبته الرياضية، يكون دور الجامعة هو تفريغ كل ذلك للمجتمع، فعلى مر الفترات السابقة كانت الجامعة هي المصدر الذي يفرغ للمجتمع كل المواهب، موضحًا أن الهدف الرئيسي خلق شخصية متوازنة تقدر قيمة الفن والموهبة بنفس مقدار العلم.

وأشار إلى أن الوزارة على مدار العامين الماضيين اهتمت بشكل غير عادي بالنشاط الفني أو الثقافي أو الرياضي.

وكان قد اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعديلا في جدول انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠، ليصبح الخميس المقبل الموافق ٧ نوفمبر هو التاريخ الجديد لإجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءً.

من المقرر أن يستمر تنفيذ بقية مراحل انتخابات الاتحادات الطلابية وفق الجدول الزمني الذي تم إعلانه مسبقا.

يأتي هذا نظرا لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار الأحد المقبل الموافق ١٠ نوفمبر إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف.
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