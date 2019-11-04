Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الإعلان عن تسلم مصر رئاسة الشبكة الأفريقية لحقوق الإنسان.. غدا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:22 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
يعقد غدا المؤتمر الصحفي الدولي للإعلان عن تسلم المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر رئاسة الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بحضور 44 دولة افريقية أعضاء اللجنة، وممثلين للجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان ، البعثات الدبلوماسية في مصر.

تعتبر الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي منظمة إقليمية تضم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بإفريقيا.

وتقدم الشبكة المساعدة التقنية والدعم لكل المؤسسات الأعضاء وذلك من أجل تعزيز قدراتها بما يمكنها من الاضطلاع بمهام الحماية والتتبع والنهوض في مجال حقوق الإنسان على أكمل وجه.

تم التوقيع على وثيقة إنشاء الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة المؤتمر السادس للمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان المنعقد بكيجالي (رواندا) في أكتوبر 2007. و يكون مقرها بنيروبي (كينيا ) . تقوم رؤية الشبكة على تحقيق مسعى توفر كل بلد من بلدان القارة الإفريقية على مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان فعالة، مطابقة لمبادئ باريس ومساهمة في تكريس حقوق الإنسان والعدالة لفائدة جميع المواطنين في القارة الإفريقية .



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القومي لحقوق الإنسان والشبكة الأفريقية ينظمان مؤتمرا دوليا حول الهجرة في أفريقيا

الثلاثاء.. مصر تتولى رئاسة الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

ترشيحاتنا

بمساعدة زوجته.. إحباط تهريب تاجر مخدرات من الشرطة في بورسعيد

بعد الحكم بحبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب تخطف الأنظار بالأحمر الناري.. صور

احذفوه حالا .. تطبيق يدمر الهاتف

أحمد شوبير يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح ويطالب الجماهير بهذا الأمر.. شاهد

الداخلية: ضبط مصنع لإعادة تصنيع وتدوير مخدر الهيروين بالجيزة .. صور

مصطفى فهمي يكشف كيف وصلت فاطمة سامورا للفيفا ويتساءل.. هل على دراية بخبايا الكاف؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخرها بـ8 ملايين جنيه.. أسعار خيالية لـ فساتين زفاف النجمات.. صور

كيم كارداشيان تتحدث عن زيادة وزنها.. شاهد قبل وبعد

الداخلية: ضبط مصنع لإعادة تصنيع وتدوير مخدر الهيروين بالجيزة .. صور