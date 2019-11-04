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اقتصاد

رئيس جمعية الضرائب المصرية: الاقتصاد المصري يواجه لغزا صعبا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:23 م
أحمد شوقي رئيس جمعية
أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية
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محمد يحيي
أكد أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن الاقتصاد المصري يواجه لغزا صعبًا يتمثل في اعتراف جميع المؤسسات الدولية وإجماع معظم الاقتصاديين على أن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية هي الأكبر والأهم في تاريخ مصر الحديث، داعيًا إلى القضاء على البيروقراطية لجني ثمار تلك الاصلاحات ولترجمة المكاسب الاقتصادية إلى محفزات حقيقية. 

وقال أحمد شوقي، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر " الرؤية المستقبلية لمنظومة الضرائب والتشريعات المتوقعة" الذي نظمته الجمعية اليوم الاثنين، تحت رعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ إن الإيجابيات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال العام الجاري منها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الى ٥.٦٪ وتراجع التضخم الى ٤.٨٪ وانخفاض الفائدة الى ١٣.٢٥ ٪ الى جانب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وتصاعد أرقام السياحة الوافدة.

وأشار إلى أن المنظومة الضريبية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية من الناحية التشريعية إذ صدر قانون إنهاء المنازعات الضريبية والتجاوز عن مقابل التأخير وتعديل ترتيب الوفاء بالمبالغ والمعاملة الضريبية لأذون الخزانة.
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