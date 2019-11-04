رئيس جمعية الضرائب المصرية: الاقتصاد المصري يواجه لغزا صعبا

أكد أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن الاقتصاد المصري يواجه لغزا صعبًا يتمثل في اعتراف جميع المؤسسات الدولية وإجماع معظم الاقتصاديين على أن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية هي الأكبر والأهم في تاريخ مصر الحديث، داعيًا إلى القضاء على البيروقراطية لجني ثمار تلك الاصلاحات ولترجمة المكاسب الاقتصادية إلى محفزات حقيقية.





وقال أحمد شوقي، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر " الرؤية المستقبلية لمنظومة الضرائب والتشريعات المتوقعة" الذي نظمته الجمعية اليوم الاثنين، تحت رعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ إن الإيجابيات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال العام الجاري منها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الى ٥.٦٪ وتراجع التضخم الى ٤.٨٪ وانخفاض الفائدة الى ١٣.٢٥ ٪ الى جانب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وتصاعد أرقام السياحة الوافدة.



