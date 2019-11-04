نجيب ساويرس يتولى منصب العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة

تقدم تامر المهدى عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م. ("أوراسكوم للاستثمار") باستقالته وذلك لأسباب شخصية، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 03/11/2019. وأعرب مجلس الادارة عن تفهمه لأسباب الاستقالة ووافق عليها وذلك اعتبارا من 31/12/2019.



وفي ضوء تلك التغييرات، قام مجلس الإدارة بمناقشة التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، وتقرر تولى المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة مهام منصب العضو المنتدب.



ويعد تولي نجيب ساويرس لمسئوليات العضو المنتدب دليلًا على التزامه نحو شركة أوراسكوم للاستثمار وعلى حرصه على نمو الشركة واكتشاف كامل إمكاناتها.



وعلق المهندس نجيب ساويرس على هذه التطورات قائلا: "يؤسفنا عدم تمكن تامر من مواصلة العمل في الشركة ونتمنى له التوفيق مستقبلا، ولكنني شديد الحرص على استخدام هذه الفرصة لقيادة الشركة نحو انطلاق جديد باستراتيجية طموحة للنمو."



فيما قال تامر المهدي: "أشكر مجلس إدارة الشركة، وخاصةً المهندس نجيب ساويرس على وضع ثقتهم الغالية بي لبناء هذا الأساس المتين الذي ستواصل الشركة بناء آفاقًا جديدة للنمو عليه."