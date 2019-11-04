مكر حواء .. أصلحت بوتاجازها من الصدأ وباعته بضعف سعره بخدعة

بعض النساء لا يقفن مكتوفي الأيدي عند تلف أي من الأجهوة الكهرباية في المنزل ، فلكل منهن حيلتها الخاصة في التخلص من تلك المشاكل ولكن تلك السيدة استخدمت المكر الأنثوي إلى أبعد مدى.



ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن إحدى السيدات في ليفربول التي لم تذكر اسمها قامت بخدعة بسيطة في البوتاجاز الخاص بها و حولته إلى آخر جديدا ، و كأنه لم يمر به الزمن ، و لم تقف الحكمة والدهاء لهذا الحد بل قررت بيعه واقنعت أحدهم بشرائه.



قالت السيدة أنها كانت تعاني من شكل البوتجاز الخاص بها ، فقد أكله الصدأ و تراكمت الزيوت فوقه ، و سئمت من شكله المتهالك ، فقامت بالبحث على الإنترنت عن طرق لتنظيفه و الانتهاء من كابوس الصدأ بداخله و بالفعل عثرت على وصفة تتكون من الكلور و مزيل الدهون و في النهاية طلاء جديد ، عاد البوتجاز و كأنه جديد.



أشارت السيدة إلى أن كل الضيوف انبهروا بالنتيجة وتخيلو أنها اشترت بوتجاز جديد ، فقامت بعرضه للبيع على الإنترنت و جاء أحد المواطنين لشراءه و إقتنع أنه جديد و اشتراه بضعف سعره .