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منوعات

مكر حواء .. أصلحت بوتاجازها من الصدأ وباعته بضعف سعره بخدعة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:16 م
صورة البوتجاز قبل
صورة البوتجاز قبل تنظيفه
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مريم صليب
بعض النساء لا يقفن مكتوفي الأيدي عند تلف أي من الأجهوة الكهرباية في المنزل ، فلكل منهن حيلتها الخاصة في التخلص من تلك المشاكل ولكن تلك السيدة استخدمت المكر الأنثوي إلى أبعد مدى.  

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن إحدى السيدات في ليفربول التي لم تذكر اسمها قامت بخدعة بسيطة في البوتاجاز الخاص بها و حولته إلى آخر جديدا ، و كأنه لم يمر به الزمن ، و لم تقف الحكمة والدهاء لهذا الحد بل قررت بيعه واقنعت أحدهم بشرائه.

قالت السيدة أنها كانت تعاني من شكل البوتجاز الخاص بها ، فقد أكله الصدأ و تراكمت الزيوت فوقه ، و سئمت من شكله المتهالك ، فقامت بالبحث على الإنترنت عن طرق لتنظيفه و الانتهاء من كابوس الصدأ بداخله و بالفعل عثرت على وصفة تتكون من الكلور و مزيل الدهون و في النهاية طلاء جديد ، عاد البوتجاز و كأنه جديد.

أشارت السيدة إلى أن كل الضيوف انبهروا بالنتيجة وتخيلو أنها اشترت بوتجاز جديد ، فقامت بعرضه للبيع على الإنترنت و جاء أحد المواطنين لشراءه و إقتنع أنه جديد و اشتراه بضعف سعره .
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