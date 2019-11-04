وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي أرهق المجتمع وأخطاء الماضي أحد الأسباب

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات، مؤتمر "الرؤية المستقبلية لمنظومة الضرائب والتشريعات المتوقعة" والذي تنظمه جمعية الضرائب المصرية برئاسة الدكتور أحمد شوقي، لمناقشة التشريعات الضريبية الراهنة من بينها قانوني الضريبة على القيمة المضافة والدخل.





أضاف "معيط" أن فكر الحكومة يتجه نحو التنمية الحقيقية، خصوصا وأن سياسية الاقتراض ستشكل عبئا على الأجيال القادمة، فكل جنيه يتم "استلافه" سيتحمل تبعاته الأجيال القادمة.





قال "معيط": "الجيل الحالي تعبان علشان الإصلاح الاقتصادي، وإرهاق المجتمع حاليا بسبب أخطاء الماضي والذي يتم دفعه الآن".





أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، بعد تأثرهم بالإجراءات الإصلاحية التي شهدتها مصر.وأوضح "معيط" أن الظروف الاقتصادية في الفترات الماضية كانت أكثر صعوبة خصوصا وأن فاتورة عجز الموازنة في أحد السنوات المالية اقتربت من 17% من الناتج المحلي الإجمالي ووصول فاتورة الدين العام لـ108%، إلا أن الحكومة نجحت خلال العامين الماليين الماضيين في خفض الدين العام إلى 90.5% ونستهدف خفضه لـ89% في العام المالي القادم.