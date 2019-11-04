بالأسماء .. قرارات وزارية بتعيين مديرين جدد بجامعة بنها

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، قرارات وزارية بتعيين 8 مديرين عموم جدد بجامعة بنها.



وقال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ان القرارات شملت تعيين رمضان علي موسي مدير عام الحسابات والموازنة ، وتعيين رأفت عبد العزيز مدير عام الدراسات العليا والبحوث ،وتعيين نرمين يحيي عبد الرحمن مدير عام الشئون الإدارية ،وتعيين أحمد رجب عفيفي مدير عام العلاقات العلمية والثقافية.



كما شملت القرارات تعيين مجدي علي لاشين مدير عام أعضاء هيئة التدريس، وتعيين وائل فؤاد مدير عام أمانة مجالس الجامعة، وتعيين منال فاروق توفيق مدير عام الشئون الهندسية ، وتعيين مصطفي عبد الرحمن أبو الدهب أمينا لكلية التجارة بدرجة مدير عام.