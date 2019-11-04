برلماني: زيادة استثمارات محافظة الأقصر 40 مليون جنيه

نجح النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر عن حزب الوفد، في الحصول على موافقة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على زيادة استثمارات محافظة الأقصر بخطة العام المالي الحالي بمبلغ 40 مليون جنيه.



وقالت وزارة التخطيط، في ردها اليوم، الاثنين، إنه تم تخصيص 10 ملايين من الزيادة لبرنامج "تحسين المرافق الحكومية"، للنهوض والارتقاء بمقار المصالح الحكومية، لتيسير على المواطنين وضمان جودة الخدمة في الأحوال المدنية والشهر العقاري والجوازات، وتخفيف العبء على المقار الرئيسية بالمحافظة.



وأعلنت وزارة التخطيط، أنه تم تخصيص 20 مليون جنيه لرفع كفاءة وإعادة تأهيل الطرق الداخلية في المحافظة، على أن يتم توجيهها إلى المناطق الأكثر احتياجًا في نجح الجالس والطينة والعوابد ونجح بدران ونجع الطويل، على أن يتم وضع المتبقى تحت تصرف المحافظة.



وأشارت الوزارة إلى أن المبلغ المعتمد جاء في إطار سد احتياجات المحافظة، لأعمال التطوير المستهدفة تمهيدًا لاستضافة المحافظة عدد المؤتمرات الدولية، لترويج للخطط الاستثمارية لإقليم جنوب الصعيد.



وشددت الوزيرة على حرص وزارة التخطيط لتقديم الدعم الكامل لمحافظة الأقصر، إيمانًا بمكانتها كواحدًا من أهم المدن السياحية ، فضلًا عن كون المحافظة جزء من صعيد مصر، الذي توليه الدولة أهمية كبرى في برامج التنمية.

