وزيرة التخطيط: إعادة توزيع الفائض في الموازنة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.. تمكين مصر لأن تصبح لاعبًا فاعلًا في المجتمع الدولي.. وتحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين ومؤسسات الدولة

وزيرة التخطيط فى قمة صوت مصر:

دور حيوى للقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة

تدريبات للمرأة تجعلها مؤهلة للمناصب القيادية

تمكين مصر من أن تصبح لاعبًا فاعلًا في المجتمع الدولي

حرص الدولة على توفير كل ما يلزم لتأهيل الشباب



افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، الاثنين، "قمة صوت مصر"، التي تنظمها الوزارة، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على هامش فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة في نسخته الثالثة والمنعقد في الفترة بين 3 إلى 6 من نوفمبر الجاري.



وجاء انطلاق "قمة صوت مصر" بحضور الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ولمياء كامل، المدير التنفيذي لشركة CC Plus مؤسس قمة صوت مصر وعدد من الشخصيات البارزة.



وأشارت هالة السعيد إلى أن عقد القمة يأتي في إطار تنفيذ رؤية 2030 والتي تركز على التخطيط للمستقبل والتعامل مع التحديات المختلفة اعتمادًا على خلق فرص المعرفة والإبداع، إلي جانب تمكين مصر من أن تصبح لاعبًا فاعلًا في المجتمع الدولي، مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن "قمة صوت مصر" تسهم في تحديد الوسائل والبرامج اللازمة لدعم الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتبادل الخبرات فيما بينهم.



واستعرضت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال القمة أبرز إنجازات مصر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لافته إلى إطلاق رؤية مصر 2030 في عام 2016 والتي تتسق أهدافها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063 ، ذلك إلي جانب برنامج عمل الحكومة المصرية 2018-2021 والذي يهدف إلى تحقيق وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتحديد الأولويات اللازمة، فضلًا عن إنشاء المنظومة الإلكترونية المتكاملة التي تعمل على ربط مشروعات الخطة الاستثمارية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فضلًا عن خطة التنمية المستدامة متوسطة 2018-2022.



كما أشارت السعيد إلى أهمية متابعة وتقييم النتائج الخاصة بالأهداف الاستراتيجية والتي تحرص الحكومة على القيام بها للوصول إلى مدى الإنجاز المحقق في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة موضحة أن هناك تكاملا وترابطا وثيقا بين المحاور الرئيسة لأهداف التنمية المستدامة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحور البيئة وكفاءة المؤسسات، مؤكدة الدور المهم الذي يلعبه المثلث الذهبي للتنمية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى أهمية التعاون بين أضلاع ذلك المثلث لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة على جميع الأصعدة.



وحول تمكين المرأة والشباب لفتت السعيد، إلى جهود الدولة في تمكين المرأة من خلال عقد عدد من التدريبات التي تعزز من كفاءتها وتجعلها مؤهلة للمناصب القيادية بل وتنافس عليها، مشيرة إلى أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان بلغت 15٪ في 2018 مقارنة بـ 2٪ في 2013 كما بلغت نسبة تمثيل المرأه في الحقائب الوزارية 25٪ في 2018 مقارنة بـ 6٪ في 2015، فضلًا عن وصول نسبة النساء اللاتي لديهن حسابات بنكية 27٪ في 2017 مقارنة بـ 9.3٪ في 2014.



وتابعت: فيما يخص الشباب فمصر تتمتع بكونها دولة شابة حيث تبلغ نسبة الشباب دون الثلاثين 60٪ منها، مشيرة إلى حرص الدولة على توفير كل ما يلزم لتأهيل الشباب والقيادة وتوفير فرص العمل اللائق لهم بل وتعزيز أفكار الرواد منهم من خلال برامج ريادة الأعمال والاهتمام بالتعليم الفني الصناعي كما يسهم في دعمهم لإيجاد وتوفير فرص عمل لأنفسهم بل أن الدولة تقدم الدعم لهم في نشر وترويج أفكارهم بل وتسويقها.



وحول البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي أشارت د هالة السعيد إلي التقدم المحرز على المستوى الاقتصادي والذي انعكس على ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 5.6٪ في 2018 /2019 ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات، فضلًا عن انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 7.5٪ في 2018 /2019.



ونوهت إلى أنه من المستهدف أن تصل نسبة استخدام الطاقة في مصر 20٪ في 2022، 37٪ في ٢٠٣٥ لافتة إلى مشروع بنبان بأسوان والذي يعد أكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية في العالم فضلًا عن إنشاء 32 محطة توليد كهرباء والتي ساهمت بتوليد 2 جيجا وات عند الانتهاء من تنفيذها في منتصف عام 2019.



كما تناولت السعيد الحديث حول جهود الحكومة فيما يتعلق ببرنامج الحماية الاجتماعية والذي يهدف إلى إعادة توزيع الفائض في الموازنة لدعم الفئات الأولى بالرعاية والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية مشيرة إلى برنامج تكافل وكرامة والذي يغطي 3.8 مليون مواطن، إلى جانب برنامج حياة كريمة والذي يغطي 16 محافظة.



كما لفتت وزيرة التخطيط إلي حملة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تسهم في الكشف والقضاء علي العديد من الأمراض التي يعاني منها المصريين مثل فيروس سي والأمراض غير السارية.



وفيما يخص عملية التحول الرقمي أكدت السعيد أنه تم ميكنة 230 مكتب خدمة مواطنين بنسبة 74٪ من المستهدف، كما أشارت هالة السعيد إلي إنجازات الدولة في تطوير نظم المتابعة والتقييم من خلال إنشاء منظومة المتابعة والأداء ومنظومة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، فضلًا عن منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية.



وتناولت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الحديث حول جائزة التميز الحكومي والتي تم إطلاق احتفالية الدورة الأولي من الجائزة الخميس الماضي مشيرة إلي أن إطلاق الجائزة جاء في سبيل تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.



وأوضحت السعيد أن الهدف الرئيس لهذه الجائزة السنوية تمثل في تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى موضحة أن التكريم للمتميزين في أداء الخدمات العامة تكريمًا معنويًا وماديًا مما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز، موضحة أنه تم تدريب عدد 3699 متدربا وفقًا لمعايير التميز الحكومي لجائزتي المؤسسة الحكومية المتميزة وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، فضلًا عن تنفيذ ورش عمل إضافية/مكثفة لعدد 1128 متدربا للتدريب على معايير التميز الحكومي لجائزتي المؤسسة الحكومية المتميزة وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية.



ولفتت السعيد إلى التدريبات التي حرصت وزارة التخطيط علي تقديمها كبرنامج القيادات النسائية، ومنحة كينجز كوليدج، وبرنامج وطني 2030 وغيرها من التدريبات التي جاءت في إطار تحقيق محور بناء القدرات ضمن خطة الإصلاح الإداري.



جدير بالذكر أن قمة صوت مصر هي مبادرة لمساندة الدول العربية بالبرامج والأنشطة الداعمة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، والتأكيد لدى صناع السياسات الحكومية العربية على تبنّي أهداف التنمية المستدامة وجعلها جزءًا من إستراتيجية التنمية الوطنية.



وتتضمن جلسات اليوم الثانى جلسة بعنوان "مبادرة القضاء على الجوع فى المنطقة العربية" ويشارك بها السيد غونتر هيمريش، كبير مستشاري البرنامج الاستراتيجي للأمن الغذائي والتغذية – منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والسيدة ندى العجيزى، وزير مفوض مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي – جامعة الدول العربية، الدكتور عبد السلام ولد احمد المدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وعددًا من الخبراء.



كما تشهد الجلسات جلسة بعنوان "التحالف الدولى من أجل السلام والتنمية" بمشاركة الدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية ورئيس المجموعة الأفريقية الكبرى للمنظمات الغير حكومية، وسفراء منتدى صناع السلام والتنمية بكل من كينيا، ليبيا، المغرب، الصين، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، الصومال، السودان، اليمن، أوغندا يعقبها جلسة "الفرص والتحديات للمدن المستدامة فى الوطن العربى" بحضور الدكتور صلاح الحجار، رئيس الجمعية المصرية للأبنية الخضراء و محمد عصفور، المنسق الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، المجلس العالمي للأبنية الخضراء، المهندس جوزيف كيرياكوس مدير المشروعات، شركة أوراسكوم للإنشاءات، السيدة سارة البطوطي، مدير عام، شركة EConsult والمهندسة هدى أنور، مدير مشروعات LEED - مجموعة المهندسون الاستشاريون ECG.



ويختتم اليوم الثاني جلساته بجلسة تأتى بعنوان "ثقافة الاستدامة فى العالم العربى: التحديات والفرص" بحضور كل من الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، السيد محمد الفولي، المدير التنفيذي لشركة باتريوت للاستدامة، الدكتورة شيرين الشواربى أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، الدكتورة وسام البيه المديرة الإقليمية لمؤسسة دروسوس في مصر، السفيرة شيرين سعد الله المستشار الإقليمي لتعبئة الموارد والشراكة، المكتب الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة سينا حبوس مستشار الاستدامة والبيئة مستشار التنمية المستدامة، الهيئة المصرية للرقابة المالية.

