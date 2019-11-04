Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الخميس انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بالمنوفية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:23 م
الخميس إنطلاق الجولة
الخميس إنطلاق الجولة الأولى لإنتخابات الإتحادات الطلابية با
Advertisements
مروة فاضل
تجرى الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنوفية يوم الخميس المقبل بالكليات، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة حيث تم مؤخرًا فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، كما تم إعلان الكشوف المبدئية، وتقدم للإنتخابات 1031 طالبا وطالبة وبلغ عدد الكشوف المبدئية أكثر من 800 طالبة وطالبة، ومن المنتظر أن يجرى مساء اليوم فحص الطعون.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الإعادة يوم الإثنين 11 نوفمبر، على أن تقام إنتخابات أمناء اللجان يوم الثلاثاء، بينما تجرى إنتخابات رئيس الإتحاد ونائبه يوم الأربعاء 13 من الشهر الجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعداد جامعة الفيوم لإجراء الانتخابات الطلابية

اليوم .. فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط

اليوم.. بدء سحب استمارات الترشح لانتخابات اتحاد طلاب جامعة حلوان

إقبال شديد على الترشح في الانتخابات الطلابية بـ آداب حلوان

جامعة حلوان.. إقبال كبير على سحب استمارات التقديم في انتخابات اتحاد الطلاب

ترشيحاتنا

فشل ذريع فى بيراميدز.. حمودي لن يلعب أي مباراة حتى نهاية الموسم

حكم ظهور لون الشعر من تحت الطرحة.. الإفتاء تجيب

زاد 2 جنيه للجرام .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 4-11-2019 في مصر

ارتفاع أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 4-11-2019

القوات المسلحة: مقتل 83 تكفيريا وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

بسبب محمد صلاح.. موانا المصرية: تعرضت لموقف محرج بعد احتفاله بعيد ميلاد ابنته.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخرها بـ8 ملايين جنيه.. أسعار خيالية لـ فساتين زفاف النجمات.. صور

كيم كارداشيان تتحدث عن زيادة وزنها.. شاهد قبل وبعد

الداخلية: ضبط مصنع لإعادة تصنيع وتدوير مخدر الهيروين بالجيزة .. صور