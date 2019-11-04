الخميس انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بالمنوفية

تجرى الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنوفية يوم الخميس المقبل بالكليات، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة حيث تم مؤخرًا فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، كما تم إعلان الكشوف المبدئية، وتقدم للإنتخابات 1031 طالبا وطالبة وبلغ عدد الكشوف المبدئية أكثر من 800 طالبة وطالبة، ومن المنتظر أن يجرى مساء اليوم فحص الطعون.



ومن المقرر أن تجرى انتخابات الإعادة يوم الإثنين 11 نوفمبر، على أن تقام إنتخابات أمناء اللجان يوم الثلاثاء، بينما تجرى إنتخابات رئيس الإتحاد ونائبه يوم الأربعاء 13 من الشهر الجاري.