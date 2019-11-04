أوقاف الإسماعيلية: الاحتفال بالمولد النبوي مستمر حتى نهاية ربيع الأول

أعلن فضيلة الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية ، أن مديرية أوقاف الإسماعيلية عقدت 21 ندوة بالمساجد الكبرى على مستوى المحافظة، من بداية شهر ربيع الأول وحتى تاريخه، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف المصرية في بيان صحيح الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف



وأشار" وكيل الوزارة" إلي أن المديرية قامت بالمشاركة في حملة “هذا هو الإسلام" التي أطلقتها وزارة الأوقاف بعشرين لغة للتعريف بصحيح الدين ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وذلك عن طريق مجموعة من الدروس والقوافل التوعوية التي تتعلق بالموضوعات التالية " الماء والحفاظ عليه ، الشائعات ومدى خطورتها ، الدعوة للإيجابية ، بناء شخصية المسلم ، حب الأوطان ، والإرهاب لا دين له "





وأضاف "وكيل الوزارة" أن الحملة مستمرة حتى نهاية شهر ربيع الأول، وذلك من خلال المساجد والمدارس ومراكز الشباب والجامعات والندوات بإلقاء المحاضرات العلمية والقوافل الدعوية ، حيث ستعقد الندوات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع عقب صلاة المغرب وحتى صلاه العشاء ، ويشارك فيها نخبة من الدعاة المتميزين بمديرية أوقاف الإسماعيلية



من ناحية أخرى، أوضح" وكيل الوزارة" أنه تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارات الأوقاف والثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة، تم تنظيم محاضرات للشباب بمختلف مراكز المحافظة وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، حول الشخصية الوطنية وبناء الوعي ومخاطر الإلحاد لرفع وعي الشباب بهذه المخاطر لافتًا فضيلته إلي أن المديرية تشارك مع الجهات التنفيذية بالمحافظة العديد من الحملات والمبادرات المجتمعية من منطلق الدور الديني الإرشادي والتوعوي التي تقوم به أوقاف الإسماعيلية