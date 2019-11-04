عربية البرلمان: العدوان التركي على سوريا يخرق ميثاق الأمم المتحدة

عقدت لجنة الشئون العربية اجتماعًا اليوم، الاثنين، برئاسة النائب أحمد رسلان رئيس اللجنة، وبحضور السفير السفير خالد أنيس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربي ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربى، وذلك لمناقشة آخر تطورات الوضع في سوريا، حيث تناولت المناقشات العديد من الجوانب.



وأكدت اللجنة فى بيان لها انها تثمن اللجنة موقف القيادة السياسية المصرية من الازمة السورية وتأكيدها على وحدة التراب السوري وأهمية الحفاظ على المؤسسات السورية وأنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة السورية.



وأدانت اللجنة بشدة العدوان التركي على الأراضي السورية، وتؤكد أن العمليات العسكرية التركية فى سوريا تمثل خرقا جسيما لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصةً القرار رقم 2254.



ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل وقف العدوان التركى على الأراضي السورية، كما تشدد على ضرورة اتخاذ جميع التحركات اللازمة لإرغام النظام التركي على الانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي السورية.



وحذرت اللجنة من أن الهجوم التركى على الأراضي السورية سوف يؤدى الى مأساة إنسانية خطيرة وتطالب اللجنة بتحرك إنساني عاجل على المستوى الدولى لمساعدة سكان المنطقة.



وطالبت اللجنة جميع الاطراف بضرورة التوصل الى التسوية السياسية فى سوريا وفقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2254.

