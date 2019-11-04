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رياضة

بمشاركة مصرية.. انطلاق مؤتمر الإمارات للتسويق الرياضي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:39 م
الدكتور عصام سراج
الدكتور عصام سراج مع وليد الحوسنى
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قسم الرياضة
نظمت رابطة دوري المحترفين بالإمارات مؤتمر coliseum الخاص بكل ما هو جديد بالنسبة لبناء الاستادات والأعمال الرياضية التجارية وكيفية خلق فرص استثمارية لصناعة كرة القدم.

وحضر المؤتمر الموسع الذى نظمته رابطة دوري المحترفين بالإمارات العديد من الشخصيات المهمة ومدراء عدد من الشركات الإنجليزية والألمانية والإسبانية المتخصصة فى بناء الاستادات والبوابات الإلكترونية ونظم التحكم وعوامل الأمن والسلامة.

كما تطرق المؤتمر الصحفى إلى شرح أحدث الأساليب فى التعامل مع الحضور الجماهيرى وابتكار الأفكار التسويقية وكيفية تعظيم الإيرادات المالية للأندية.

وحضر المؤتمر الدكتور عصام سراج مدير التسويق بمصر المقاصة الحالى والأهلى السابق، وأشاد سراج بالمؤتمر الذى أقيم بالإمارات، مؤكدا أنه كان فرصة جيدة لتبادل الخبرات ومعرفة ما هو جديد فى عالم التسويق وبناء الاستادات ومختلف المستلزمات الرياضية.

وفى هذا السياق، أبدى وليد الحوسنى المدير التنفيذى لرابطة دوري المحترفين الإماراتى سعادته البالغة نتيجة التوافد الكبير الذى شهده مؤتمر coliseum مشيرا إلى أنه كان فرصة جيدة للغاية من أجل التطلع على أبرز المستجدات الخاصة بعالم التسويق فى كرة القدم.
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