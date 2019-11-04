نجم بيراميدز ينضم لـ منتخب مصر على حساب لاعب الأهلي

استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم على استدعاء أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز بدلا من أيمن أشرف مدافع الأهلي الذي استبعده مؤخرا لعدم جاهزية استيفاء أوراق السفر.





وجاء فرمان البدرى باستدعاء أحمد أيمن منصور بعد المستويات المميزة التى يقدمها اللاعب فى الفترة الأخيرة مع فريقه وقناعات البدرى بالقدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها منصور.





ويستعد منتخب مصر لمواجهتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.



