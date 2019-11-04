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رياضة

نجم بيراميدز ينضم لـ منتخب مصر على حساب لاعب الأهلي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:14 م
شعار بيراميدز
شعار بيراميدز
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حسن العمدة
استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم على استدعاء أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز بدلا من أيمن أشرف مدافع الأهلي الذي استبعده مؤخرا لعدم جاهزية استيفاء أوراق السفر.

وجاء فرمان البدرى باستدعاء أحمد أيمن منصور بعد المستويات المميزة التى يقدمها اللاعب فى الفترة الأخيرة مع فريقه وقناعات البدرى بالقدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها منصور.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.

وأعلن البدرى ضم 32 لاعبا لصفوف المنتخب وجاءت كالأتى : محمد الشناوي (الأهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحي (الأهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الأهلي ) عبدالله جمعة( الزمالك ) محمود وحيد (الأهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعة (الأهلي ) باهر المحمدي (الإسماعيلي ) طارق حامد (الزمالك) عمرو السولية (الأهلي) حمدي فتحي (الأهلي) عمر جابر(بيراميدز) عبدالله السعيد (بيراميدز) محمد مجدي أفشة (الأهلي) حسين الشحات (الأهلي) أحمد السيد زيزو (الزمالك) محمد فاروق (بيراميدز) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).
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