15 قتيلا وجريحا في انفجار قنبلة يدوية بإقليم كشمير

أبلغ مسؤولان هنديان وكالة رويترز بأن شخصا لقي حتفه وأصيب ما لا يقل عن 14 اليوم الاثنين في هجوم بقنبلة يدوية في مدينة سريناجار.



ومدينة سرينجار هي المدينة الرئيسية بالشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير.



وقال المسؤولان اللذان رفضا الكشف عن هويتهما إن تسعة أشخاص أُدخلوا المستشفى، بينما لا يزال واحد في حالة حرجة، بعد الانفجار الذي وقع في شارع بوسط المدينة.



وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة الكاملة على إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة والذي يشهد اضطرابات منذ إعلان نيودلهي في الخامس من أغسطس أنها ستلغي الوضع الخاص الذي يتمتع به الإقليم منذ فترة طويلة.

